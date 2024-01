Alcaraz regresa a Melbourne con ambición y el gran recuerdo de Gasquet

Con la ambición por bandera inicia Carlos Alcaraz su andadura en el Open de Australia, con el claro objetivo final de sumar el tercer Grand Slam en su palmarés y arrebatar de nuevo el número uno del mundo a su gran rival y, de nuevo, favorito del torneo, Novak Djokovic.

El murciano, que tendrá un duro camino hacía la final, volverá a la Road Laver Arena dos años después, tras perderse la edición del año pasado por lesión, para debutar ante el experimentado Richard Gasquet, que será una buena primera piedra para calibrar el nivel de un Carlitos, que optó por no competir en ningún torneo previo.

Pese a ello, el tenista de El Palmar y su equipo, que contará con la sensible baja de Juan Carlos Ferrero, prepararon un exhaustivo plan de preparación con varias pruebas de nivel entre partidos de exhibición y entrenamientos en las pistas de Melbourne Park.

"Es duro no tener a Juan Carlos (Ferrero) porque viaja casi siempre. Solo se pierde uno o dos al año. Tengo a Samu conmigo. Es un gran entrenador, entrenó a Juan Carlos. Tengo una gran confianza en él. Puedo aprender mucho de él", explicaba Alcaraz al respecto.

“Es un jugador muy alegre en pista. Por esta razón hemos trabajado principalmente el saque y la devolución. El tenis de hoy en día va muy rápido” desveló Samu López, quien se estará al mando del banquillo del murciano.

Un Grand Slam 'desconocido'

Los números de Alcaraz en Melbourne son escasos porque únicamente disputó dos ediciones y ambas se produjeron antes de su explosión tenística, marcada a partir de su primera gran conquista, en el US Open de 2022.

En su primera participación, logró una segunda ronda en la que cayó con el sueco Mikael Ymer tras acceder al cuadro final desde la fase previa, mientras que en su segundo año se despidió en un épico choque en tercera ronda ante el italiano Matteo Berrettini, en una primera muestra del talento que atesoraba el joven murciano.

Berrettini ganó a Alcaraz / EFE

Alcaraz, que nunca cayó en una primera ronda de Grand Slam, comenzará su andadura hacia un título que le convertiría en el segundo español, después de Rafael Nadal, en alcanzar la corona a orillas del río Yarra.

Un precedente para el recuerdo

Será solo la segunda vez que Alcaraz se mida a Richard Gasquet, tras la final de 2021 en Umag que jamás olvidará. Fue el primer título ATP que alzó el murciano, en un partido que tuvo poca historia y que se saldó con una contundente victoria por un doble 6-2.

Espero que 2024 sea como mínimo igual de bueno que el año pasado

"Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto" aseguraba el tenista de El Palmar en la previa al inicio del torneo, en el que espera empezar el año recuperando las grandes sensaciones que le llevaron a coronar la cima en 2023.