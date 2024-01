Alcaraz, a la conquista del territorio Djokovic

Melbourne abre sus puertas otro año más para la disputa del primer Grand Slam del año. Con ya varias semanas de rodaje en tierras australianas, el tenis se prepara para la primera gran cita de un 2024 que se presenta con un cartel envidiable. En el escaparate, de nuevo los dos grandes nombres del panorama del tenis mundial; Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

El serbio, que asegura haber dejado atrás los problemas que le lastraron en su estreno en 2024, buscará en su tierra prometida el 25º Grand Slam de su carrera y el undécimo en Melbourne Park, en busca de seguir engrandeciendo todavía más su figura. Para ello, tendrá de nuevo en la figura de Alcaraz su gran amenaza.

El murciano llega a la cita sin haber competido en ningún torneo previo, aunque con una exhaustiva preparación con varios partidos de exhibición ante varias de las mejores raquetas del momento. En Australia, Alcaraz buscará coronar su tercer gran torneo, a la vez que recuperar el número uno del ranking ATP que tanto se le resistió durante el último tramo de 2023. Para ello, deberá afrontar un exigente cuadro, con el experimentado Richard Gasquet como primera piedra.

Alcaraz en su primer entreno en el Open de Australia / TWITTER

En el camino a la final, Tommy Paul, Ruud, Zverev y Medvedev son algunos de los grandes nombres con los que puede verse obligado a medirse el tenista español para poder afrontar una nueva ansiada final entre Alcaraz y Djokovic.

Djokovic, como en casa

“Tengo hambre, aún tengo ganas de competir, siento que puedo correr horas”. Aviso a navegantes del diez veces ganador del Open de Australia antes de volver a la central Rod Laver Arena para empezar la defensa de su título en un escenario donde no ha perdido ninguna final y lleva 28 victorias seguidas.

Desde la primera, en 2008 tras ganar al francés Jo-Wilfred Tsonga, hasta la última ganada el año pasado ante el griego Stefanos Tsitsipas. Ausente en la edición de 2022, al negarse a vacunarse de covid-19 y ser expulsado del país, la última vez que Djokovic perdió un partido en Melbourne se remonta a 2018, cuando fue eliminado en octavos por el coreano Hyeon Chung.

El serbio debutará ante el joven croata Dino Prizmic, en un camino que tampoco se presenta nada fácil hacía la final. Popyrin, Murray, Shelton, Tsitsipas y Sinner son los potenciales rivales de Djokovic, que buscará su undécima foto en el gran pasillo que lleva hasta la pista central de Melbourne Park.

Una nueva batalla por el número uno

Pese a que Australia no ha sido por el momento su mejor escenario, Alcaraz buscará de nuevo la doble corona; título y ascenso al número uno. En la que debería ser la primera batalla del año del pulso entre Alcaraz y Djokovic volverá a estar en juego el número 1.

En la clasificación están separados por 2.200 puntos, pero el murciano podría superar al serbio si llega a cuartos de final o semifinales del torneo y Djokovic no alcanza esas rondas; si juega la final y su rival no es el serbio o si conquista el título.

"Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno" apuntó el murciano en la previa, asegurando que espera repetir como mínimo el gran triunfo que saboreó en Wimbledon en 2023, donde superó a Novak Djokovic.