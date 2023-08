Serge Ibaka busca trabajo

El ex campeón de la NBA se encuentra sin equipo después de finalizar su etapa en los Milwaukee Bucks en febrero pasado El hispano-congoleño asegura en una entrevista en ‘The Athletic’ que “quiero encontrar una oportunidad para ir a un sitio donde pueda ayudar”

El ex campeón de la NBA con los Toronto Raptors (2019), el hispano-congoleño Serge Ibaka, trabaja duro a los 33 años para volver a la liga estadounidense después de su fallida aventura en los Miwukee Bucks, donde la falta de comunicación, le llevó fuera del equipo en febrero pasado.

Traspasado a Indiana Pacers, nunca llegó a debutar y acabó la temporada pasada sin equipo, y aún se encuentra en esa situación de ‘agente libre’ esperando que algún otro equipo le de la oportunidad de mostrar su carácter ganador.

“Mi mentalidad es la de siempre”, explicaba en una entrevista en ‘The Athletic’. “Quiero encontrar la oportunidad para ir a un sitio donde poder ayudar en lo que necesiten, volver a divertirme y ser feliz, eso es lo que tengo en la cabeza ahora”.

Una experiencia valiosa

Su experiencia considera que puede ser muy válida para algún equipo con jugadores jóvenes y que quieran progresar con el ex campeón. “Llevo mucho tiempo en esto y puedo aportar muchas cosas más que jugar a basket. Sé lo que es ganar, he jugado con muy buenos jugadores, también jóvenes, y tengo esa mentalidad de campeón, para mí es fácil”.

Ibaka recuerda con cierta amargura su etapa en Milwaukee donde la mala comunicación con el equipo le turbó demasiado con el añadido que no se sentía valorado, ni en momentos en que faltaba en pista un jugador de su calibre.

“Hubo un momento en que no podía más. Amo este juego, pero si me va a quitar la paz mental, mi felicidad, no vale la pena”, decía Ibaka, que, de momento, no está considerando su vuelta a Europa.