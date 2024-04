Rajon Rondo anuncia su retirada de la NBA

El base estadounidense Rajon Rondo confirmó su retirada de la NBA después de una exitosa carrera que le llevó a ser campeón con los Boston Celtics y Los Angeles Lakers. "Absolutamente. Sí, he terminado. No puedo... Prefiero pasar tiempo con mis hijos", dijo en el podcast 'All The Smoke' en unas declaraciones de las que las redes sociales se hicieron eco este martes.

Rondo, de 38 años, no jugaba en la NBA desde la temporada 2021-2022, en la que disputó en total 39 partidos con los Lakers y los Cleveland Cavaliers. Cuatro veces All-Star a lo largo de 16 temporadas en la NBA, el base ganó su primer anillo con los Celtics en la campaña 2007-2008, en la que derrotaron en las Finales a los Lakers que encabezaban Kobe Bryant y Pau Gasol.

Esos Celtics contaban con figuras como Paul Pierce, Kevin Garnett o Ray Allen. Rondo volvería a levantar el título de la NBA pero en esa ocasión lo hizo con los Lakers, con quienes se proclamó campeón en la 'burbuja' de Orlando en 2020.

LeBron James y Anthony Davis lideraban a aquel equipo angelino que se impuso en las Finales a los Miami Heat de Jimmy Butler en una temporada marcada por la pandemia. A lo largo de su larga y muy viajera trayectoria (también pasó por los Dallas Mavericks, los Sacramento Kings, los Chicago Bulls, los New Orleans Pelicans, los Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers), Rondo promedió 9,8 puntos, 4,5 rebotes y 7,9 asistencias por encuentro.