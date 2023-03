Paul George instala el miedo en los Clippers

La estrella sufre un esguince en la rodilla derecha y será reevaluado en dos o tres semanas Sufrió una aparatosa caída al chocar con Dort en la derrota (101-100) ante los Thunder

El alero de Los Ángeles Clippers, Paul George, tiene a toda la NBA en vilo. Tuvo que ser ayudado para abandonar la pista en un choque de rodillas fortuito con Luguentz Dort que le dejó un dolor persistente en la pierna derecha y que no le permitió terminar un partido que acabaría, además, con derrota angelina (101-100) ante unos Thunder al alza.

El californiano, que es la gran espada de la pizarra de Tyronn Lue junto a Kawhi Leonard, salió del pabellón con muletas, según informa Andrew Greif del LA Times, y ha hecho saltar todas las alarmas en una franquicia que afronta la postemporada con algunas necesidades: la temporada pasada cayeron en el play-in y convertirse en uno de los mejores equipos del Oeste se ha convertido una prioridad.

The Clippers announce that Paul George will be evaluated in two-to-three weeks, likely ruling him out for the rest of the regular season, after sustaining a sprained right knee Tuesday night.



