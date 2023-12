Navarro, Nocioni, Garbajosa, Oberto y Valdemoro, candidatos al Salón de la Fama en 2024

Juan Carlos Navarro, Andrés Nocioni, Jorge Garbajosa, Fabricio Oberto y Amaya Valdemoro figuran entre los candidatos a entrar en 2024 al Salón de la Fama del baloncesto.

The Naismith Basketball Hall of Fame señaló en un comunicado los nombres de los candidatos elegibles para su promoción de 2024 mientras que los finalistas se conocerán el viernes 16 de febrero durante el All-Star de la NBA en Indianápolis (Indiana, EE.UU.). Los nombres de los que finalmente integrarán la promoción de 2024 se anunciarán el 6 de abril durante la 'final four' de la NCAA en Phoenix (Arizona, EE.UU.).

La ceremonia de entrada al Salón de la Fama tendrá lugar el 17 de agosto en el Symphony Hall de Springfield (Massachusetts, EE.UU.). Los exjugadores españoles Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro y Jorge Garbajosa podrían seguir los pasos de su compatriota Pau Gasol, que entró al Salón de la Fama el pasado agosto. También figuran en esta lista de candidatos elegibles los argentinos Andrés Nocioni y Fabricio Oberto así como el puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz.

Navarro, Garbajosa, Valdemoro, Nocioni, Oberto y Ortiz recibieron así su primera nominación para entrar al Salón de la Fama. Dentro del apartado de candidatos internacionales, en el que aparecían todos estos nombres ya mencionados, también figuran otros referentes del baloncesto como David Blatt, Mirza Delibasic, Panagiotis Giannakis, Ettore Messina, Dusan Ivkovic, Andrei Kirilenko o Ranko Zeravica, entre otros.

En cuanto a las figuras de la NBA, la relación de candidatos para 2024 la encabeza Vince Carter con su primera nominación. También aparecen otros nombres como los de Chauncey Billups, Michael Cooper, Bill Laimbeer o Shawn Marion y una nominación colectiva para la selección masculina de EE.UU. que se llevó el oro en Pekín 2008, un equipo ahora conocido como "Redeem Team" y que incluía a leyendas del baloncesto como Kobe Bryant o LeBron James.