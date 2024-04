¡Un jugador de la NBA es sancionado de por vida!

Decisión histórica la que ha tomado Adam Silver y la NBA sobre uno de los mayores escándalos de apuestas que ha acontecido en Estados Unidos en los últimos años. Jontay Porter, jugador de 24 años de Toronto Raptors, ha sido sancionado de por vida, poniendo fin a su carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo.

La noticia saltó hace unas semanas: Jontay Porter estaba siendo investigado por apostar millones de dólares entre 2021 y 2023. Recordemos que la normativa de la liga no permite a sus jugadores apostar en la NBA, G-League o WNBA. Durante esos dos años, Porter militaba en la liga de filiales de la NBA, y se especula que fue en ese momento en el que realizó más de 1000 apuestas, una actividad que cesó instantes antes de firmar el 'Two Way Contract' con los Raptors.

El origen de las sospechas

En el caso de Porter, que es hermano del jugador de los Denver Nuggets Michael Porter Jr., la NBA investigaba irregularidades en apuestas sobre su rendimiento individual en dos partidos, el 26 de enero y el 20 de marzo.El primero de esos encuentros fue contra Los Angeles Clippers, en el que los límites de apuestas sobre Porter estaban situados en 5,5 puntos, 4,5 rebotes, 1,5 asistencias y 0,5 triples. En ese partido se registró un aumento en el interés por apostar al "under", es decir, en jugarse dinero a que Porter no llegaría a esas cifras.

Porter finalmente solo disputó 4 minutos y 24 segundos antes de retirarse por lo que el equipo dijo que eran problemas en un ojo que había sufrido en otro encuentro anterior. El jugador de los Raptors acabó con 0 puntos, 3 rebotes, una asistencia y 0 triples y, por tanto, cumplió con todos los requisitos del "under".

Algo similar ocurrió el 20 de marzo contra los Sacramento Kings, donde solo jugó 2 minutos y 43 segundos por una enfermedad y terminó con 0 puntos y 2 rebotes. En esa ocasión, sus límites de "under" estaban en 7,5 puntos y 5,5 rebotes. Compañías de apuestas registraron una ganancia extraordinaria en ambos encuentros por apostar al "under" de Porter.

El comunicado de la NBA

La NBA ha publicado un comunicado este viernes confirmando la decisión de apartar indefinidamente a Porter de la liga y aportando los motivos por los que se ha llegado a esta situación.

"Una investigación de la liga descubrió que Porter violó las reglas de la liga al revelar información confidencial a los encadenados deportivos, limitar su propia participación en uno o más partidos con fines de apuestas y apostar en partidos de la NBA", rezaba el comunicado de la NBA.

"No hay nada más importante que proteger la integridad de la NBA para nuestros fans, equipos y todo el momento relacionado con nuestro deporte, motivo por el que las flagrantes violaciones de Jontay Porter sobre nuestras políticas de juego acarrean el castigo más severo." afirmó Adam Silver, comisionado