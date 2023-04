Embiid reclama su MVP: ¡52 puntos en la victoria sobre los Celtics!

El africano estuvo colosal con un doble doble de 52 puntos y 13 rebotes Apretada victoria de los 76ers para presionar a los Celtics en el Este

El pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, registró un doble doble de 52 puntos y 13 rebotes para lograr una ajustada victoria (103-101) contra los Boston Celtics, que se resintieron con la ausencia de Jaylen Brown.

El camerunés sirvió, además, seis asistencias y puso dos tapones, mientras que James Harden también se apuntó un doble doble con 20 puntos y 10 asistencias. Una actuación que llega un momento clave de la temporada: el polémico jugador brindó un recital para reclamar su MVP en el mano a mano con Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo.

Por los de Joe Mazzulla, Derrick White firmó una extraordinaria actuación con 26 tantos, siete rebotes, cuatro asistencias y dos tapones. Jayson Tatum, algo errático y frío, se quedó en 19 puntos, seis rebotes, seis asistencias y tres robos, mientras que Malcolm Brogdon, saliendo del banquillo, agregó 18 puntos, tres rebotes y tres asistencias. Marcus Smart agregó 17 puntos, el dominicano Al Horford 11 (con ocho rebotes y seis asistencias) y Grant Williams, 10 tantos.

La victoria, no sin susto final, mantiene a los 76ers en la aristocracia del Este y presiona a unos Celtics que no pueden fallar si no quieren dejar escapar el segundo puesto. Los Bucks, que cumplieron el trámite ante los Wizards, serán primeros.