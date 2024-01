España arranca el Europeo con el objetivo de los Juegos

La selección española masculina de waterpolo arranca este jueves su participación en el Campeonato de Europa con el podio como gran objetivo y el billete para los Juegos Olímpicos como gran recompensa.

El combinado que dirige David Martín, bronce en el pasado Mundial, parte como uno de los grandes favoritos a la victoria final en este torneo que se disputa en Croacia y debutará este martes, precisamente ante la anfitriona (20.15 horas) en Dubrovnik. Un primer escollo más que complicado en un ambiente hostil y ante un duro rival. Después llegarán Montenegro y Francia, con la plaza olímpica asegurada como anfitriona. La primera de este Grupo A avanzarán a cuartos para enfrentarse a las dos mejores del Grupo B donde están Grecia, Hungría, Italia y Georgia. Las segundas y terceras clasificadas disputarán una ronda de octavos.

"Es un año muy intenso (Europeo, Mundiales y Juegos) y muy ilusionante. Un Europeo siempre es muy bonito de jugar, es diferente, porque se juega en medio de una temporada de clubes, pero estamos preparados, con mucha ilusión", indicó en la previa el seleccionador nacional.

Y si el premio de la victoria ya se suficiente ilusionante, el premio en Croacia podría ser doble, ya que está en juego un billete a los Juegos Olímpicos de París de este verano.

"Nuestro objetivo es la plaza olímpica, pero ya lo hemos hablado con el equipo. Tenemos que ir con la mentalidad de ganar el Europeo, pero con la mentalidad de ganar el Mundial y si estamos al nivel que hemos demostrado en los últimos años, la plaza caerá en uno de los dos. Creo que tenemos que tener la ambición de ganar y si es así, el premio lo tendremos", afirmó David Martín.

Un premio que no obsesiona a la selección."Nuestro objetivo es ganar y así logramos la clasificación olímpica. Tenemos el nivel para ello, pero no tenemos que obsesionarnos. Si no lo logramos ahora, lo tendremos que conseguir en el Mundial -del próximo febrero en Catar-, que se clasifican ocho. Si entonces no lo conseguimos, tendríamos que dedicarnos a otra cosa", comentó el jugador español, Alberto Munárriz.

Después del debut masculino, este viernes será el turno de la selección femenina, subcampeona en el pasado Mundial y ya con billete olímpico, que arrancará su campeonato en Países Bajos con un duelo ante Francia (16.30 horas).