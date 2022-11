Müller: "Ganar 8-0 es posible, pero poco realista"

El internacional alemán está seguro de que pasarán a los octavos, pero con la ayuda de España Cree que ha habido un cambio en su selección y que irán a más durante el torneo

Thomas Müller es uno de los líderes de la selección alemana. El atacante del Bayern es consciente de que su selección salvó un 'match-ball' el pasado domingo ante España, pero que deben seguir luchando para estar en los octavos de final. Para no quedar eliminada en la primera fase por segundo Mundial consecutivo, Alemania debe ganar a Costa Rica y esperar que España no pierda ante Japón. Si la selección de Luis Enrique cae ante el combinado nipón, Alemania deberá conseguir una goleada histórica ante Costa Rica.

"Seguiremos de cerca el otro partido del grupo. Podemos adaptar la estrategia en consecuencia. Nos estamos preparando para jugar el partido lo mejor que podamos y para ganar. Una victoria por 8-0 es posible, pero poco realista en una Copa del Mundo. Creo que somos los favoritos sobre el papel frente a Costa Rica. Tenemos que ganar, pero les tenemos mucho respeto. Lo que vimos de Costa Rica contra Japón no tuvo nada que ver con la derrota por 7-0 ante España", ha dicho Müller en rueda de prensa. El jugador del Bayern ha explicado que alguna pasó en la concentración de la selección alemana tras la derrota ante Japón. "Estuvimos entre la espada y la pared, pero hubo una chispa en nuestro lugar de concentración. Supimos absorber todas esas emociones contra España y sabemos que si ganamos tenemos muchas posibilidades de pasar". El jugador del Bayern cree que Alemania mejoró mucho en su juego ante España y que van a ir hacia arriba en este Mundial. "Pudimos mostrar cualidades contra España que no fueron tan visibles en los últimos partidos previos al Mundial. Eso se debió a la importancia del estilo de juego. La victoria de Costa Rica contra Japón jugó a nuestro favor. Después, pudimos mantener a España lejos de la portería mejor de lo que esperábamos. No sé si en algún momento llegamos a tener tan poca posesión. Pero el hecho de que asumiéramos esta tarea me hace ser positivo. Estoy seguro de que podemos tener éxito contra grandes equipos con grandes nombres".

FÜLLKURG

El atacante del Werder Bremen, Niclas Füllkurg, fue el gran héroe alemán ante España logrando el gol del empate. En su país, reclaman su titularidad. Müller lo deja en manos del seleccionador. "Está muy bien. Resolvió la papeleta contra España, pero si se trata de nuestra alineación, hay que preguntarle a nuestro entrenador. Ciertamente tenemos muchos jugadores muy buenos en nuestro equipo en ataque. Pero lo principal es que hacemos un buen juego. Que lleguemos bien al área. Sané también es una buena opción para jugar de inici".