Deschamps quiere seguir engrandeciendo su historia

Si gana la final contra Argentina, se convertirá en el segundo técnico que gana dos Mundiales consecutivos como el italiano Vittorio Pozzo Pese a las críticas, con él Francia ha ganado una Copa del Mundo, una Nations League y ha llegado a una final de Eurocopa, que perdió

No son pocos los que consideran que la Francia de Didier Deschamps podría dar mucho más de sí teniendo en cuenta la constelación de grandes futbolistas que hay en su plantilla. Censuran que sea demasiado conservador en sus planteamientos y excesivamente especulativo, esperando a que la genialidad de alguno de sus futbolistas le saque las castañas del fuego en muchos partidos. El combinado francés tiene elementos más que suficientes para llevar el peso de los partidos con solvencia pero en más de una ocasión se limita a defender a la espera de hacer daño que no de proponer.

Por este motivo Deschamps no acaba de tener el consenso de todo el mundo y muchos en Francia suspiran porque Zinedine Zidane coja el relevo más pronto que tarde como seleccionador. Pero parece ser que el ex técnico del Real Madrid tendrá que esperar. Porque con los resultados en la mano, sería incomprensible no seguir contando con Deschamps. Su hoja de servicios al país es impecable. Hasta el presidente de la República, Emmanuel Macron, ya pide que siga muchos años en el cargo.

Dirige los 'bleus' desde el 2012 y en 2016 estuvo a punto de conseguir su primer éxito en la Eurocopa pero perdió la final contra Portugal. Se supo rehacer y en el 2018 se alzó con el Mundial, el segundo de Francia, y que llegó justo 20 años después del primero. En 2021 ganó la Nations League en la final contra España pero en la Eurocopa cayó eliminada en octavos por Suiza en la tanda de penaltis.

Deschamps este domingo podría hacer historia si consigue revalidar el título de Campeón del Mundo. Si consigue vencer a Argentina en la final de Qatar 2022 se convertirá en el segundo entrenador en ganar dos Mundiales de forma consecutiva. Emularía a Vittorio Pozzo, que lo consiguió dirigiendo a Italia en los Campeonatos del Mundo de 1934 y 1938. La otra selección que consiguió dos títulos seguidos fue el Brasil de Pelé en el 58 y el 62 pero con dos entrenadores distintos.

Además, Deschamps comparte junto a Mario Zagallo y Franz Beckenbauer el hecho de ser los únicos que han ganado un Mundial como jugadores y entrenadores. El brasileño fue campeón en el 58 y el 62 jugando y en 1970 como seleccionador. Y como asistente técnico de Parreira también consiguió el del 94. Beckenbauer ganó el Mundial como jugador en 1974 y como entrenador en Italia 1990. Deschamps ganó la Copa del Mundo en 1998 y también la Eurocopa del 2000.