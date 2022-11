Busquets apercibido: ¿Cómo funcionan las tarjetas amarillas y cómo limpiarlas?

El capitán de de la Roja y del Barça es el único futbolista apercibido, hasta ahora, en el conjunto de Luis Enrique Si viera una tarjeta en el encuentro de la tercera jornada frente a Japón, se perdería el hipotético duelo de octavos de final

Después de disputarse dos jornadas del Grupo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Sergio Busquets es el único jugador de España que por el momento ha sido sancionado con una tarjeta amarilla. El capitán de la Selección fue amonestado en el minuto 44 del duelo España-Alemania (1-1).

Busquets es una de las piezas básicas del esquema de Luis Enrique Martínez y para el seleccionador español es muy importante que no vea una segunda amonestación en el tercer y definitivo partido del grupo, frente a Japón, pues Busi se perdería el duelo de octavos de final por acumulación de sanciones.

Sin embargo, si supera ese encuentro sin ser sancionado, la FIFA ha estipulado que las sanciones de la primera fase no se acumulan para la siguiente una vez superados los octavos. En la normativa del reglamento de la FIFA se lee que "si un jugador o miembro del cuerpo técnico es amonestado en dos partidos diferentes, se le impondrá una suspensión de manera automática y no podrá participar en el siguiente partido de su selección". Por contra, "en la fase final no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final».

En cambio, la FIFA sí que recalca que "las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar sí se trasladarán a la fase final".