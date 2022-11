Bale, dispuesto a hacer historia con Gales

El delantero galés batirá hoy ante Irán el récord de internacionalidades con su país Los ‘dragones rojos’ están ‘obligados’ a ganar teniendo en cuenta que en la última jornada se enfrentan a Inglaterra

Suceda lo que suceda, teniendo en cuenta que no se espera que el galés Chris Gunter disponga de un solo minuto a lo largo del encuentro ante Irán, pasará hoy Gareth Bale a la historia de su país convertido en el hombre que más veces ha vestido la camiseta de los 'dragones rojos' (serán 110).

Pero claro, no sería lo mismo hacerlo con una victoria que con una derrota. Y tras el empate sumado en el debut contra Estados Unidos (1-1) todo lo que no sea ganar pondrá al combinado galés en el disparadero. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la última jornada de la fase de grupos espera Inglaterra como rival. "Aparezco en momentos importantes, no sé por qué", señaló Bale preguntado por el oportunismo de su tanto contra EE.UU.

Con más necesidad todavía que Gales afronta Irán esta segunda jornada después de la goleada que le infligió Inglaterra este lunes (6-2). "El primer partido no fue fútbol por todo lo que le rodeó. Nuestra Copa del Mundo empieza ahora. Tenemos que conseguir esos seis puntos y hacer feliz a nuestra gente", dijo ayer el delantero del Oporto Mehdi Taremi, bigoleador contra los 'Three Lions'.

El equipo dirigido por el luso Carlos Queiroz ha llegado a la cita mundialista envuelto en todo tipo de polémicas ajenas a su voluntad y relativas a las revueltas internas en Irán. Habrá que ver si hoy los futbolistas en los prolegómenos del encuentro frente a Gales cantan el himno de su país o vuelven a guardar silencio en señal de protesta por la situación política en casa.

POSIBLES ALINEACIONES

Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Neco Williams; Bale, James, Wilson.

Irán: H. Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M.Hosseini, Mohammadi; Azmoun, Nourollahi, Karimi; Hajsafi, Taremi.

Árbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Estadio: Ahmad bin Ali.

Hora: 11:00