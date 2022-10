Rubiales: "Trataremos la renovación de Luis Enrique tras el Mundial"

El presidente de la Federación está encantado con el trabajo del seleccionador español Rubiales también explicó los motivos por los que han decidido incorporar a Ucrania en el proyecto junto a Portugal para ser sede de la Copa del Mundo 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se sintió “orgulloso y feliz” de la incorporación de Ucrania a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de 2030, un proyecto que “es ahora mucho mejor y que tiene muchas cosas para ganar”. En una entrevista para el diario 'AS', Rubiales también quiso pronunciarse sobre la posible renovación de Luis Enrique como seleccionador.

"Estoy encantado con él y sé que él lo está con la Federación, pero hemos decidido sentarnos después del Mundial. Luis Enrique no es sólo una cuestión deportiva. Más allá de los resultados, ha construido un equipo dando confianza a jugadores que sólo eran un proyecto y hoy son una realidad. Nos ha devuelto al primer nivel, al de las grandes Selecciones", dijo el presidente de la RFEF al ser preguntado por la continuidad del seleccionador.

Rubiales también quiso explicar los motivos por los que han decidido incorporar a Ucrania en la propuesta para ser sede del Mundial en 2030. “Tiene historia, estadios maravillosos, gastronomía y turismo, pero hoy damos un paso más. Por separado representamos a un fútbol cada uno, pero juntos al poder de transformación que tiene en la sociedad y a la integración, la reconstrucción o la esperanza”, apuntó Rubiales.

“Esta candidatura es mucho mejor y estoy convencido de que en España, tanto la familia del fútbol como toda la sociedad, estará orgullosa del legado tan importante que esta candidatura dejará para la historia. Si el fútbol es capaz de cambiar las vidas de las personas, también es capaz de mejorar el mundo porque es universal, pasión, emoción y sentimiento”, concluyó el presidente de la RFEF.

Selección femenina y Jorge Vilda

Además, Rubiales se pronunció sobre la situación que viven la selección femenina y Jorge Vilda: "He mantenido conversaciones con algunas jugadoras y es verdad que me hicieron algunas críticas sobre Jorge Vilda, pero me dijeron que el seleccionador había tenido un trato personal exquisito con todas ellas. Vilda ha rechazado otras ofertas por el triple de dinero, y yo tomé una postura que responde al principio de jerarquía que hay que respetar en cualquier trabajo. Y en el fútbol esa autoridad la tiene el entrenador. Nuestra decisión ha sido la más democrática y la más lógica".

Sobre un hipotético perdón de las futbolistas, Rubiales fue tajante: "Este era un asunto que se podría haber resuelto de puertas adentro, pero la Federación lo tuvo que hacer público porque cuando alguien renuncia a ir con la Selección, o le pone condiciones, no queda otra. La pregunta es ¿hay jugadoras en España que quieran vestir la camiseta de la Selección sin ningún tipo de condición y con la garantía de un trato profesional y correcto? Pues mientras haya jugadoras dispuestas, habrá Selección".