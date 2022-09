El japonés Suzuki domina la primera tanda de entrenamientos de Moto3 en Tailandia

El piloto de Honda fue el más rápido sobre el circuito 'Chang International', por delante de Masiá y Migno El nipón sacó casi tres décimas al español y más de medio segundo al italiano

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) ha dominado con autoridad la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Tailandia de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito 'Chang International' de Buriram, por delante de español Jaume Masiá (KTM) y del italiano Andrea Migno (Honda).

La lluvia parece ser la gran protagonista del fin de semana y aunque durante esta primera tanda no llovió en exceso, las condiciones de la pista eran de agua y los registros distaron mucho de acercarse a los mejores de la categoría, pero casi desde los primeros minutos fue el japonés Suzuki quien marcó las referencias a todos sus rivales. Suzuki marcó un mejor tiempo final de 1:51.520 con el que aventajó en casi tres décimas de segundo a Jaume Masiá y ya en más de medio segundo al italiano Andrea Migno, mientras que el líder del mundial, el español Izan Guevara (GasGas) acabó en una discreta decimoquinta plaza. Guevara, que no ha rodado nunca en el trazado tailandés y en la jornada previa reconocía que las condiciones de agua no eran las que más le gustan, marcó un mejor tiempo a casi 1,4 segundos de Suzuki, lo que le obliga a mejorar considerablemente para poder estar con el grupo de cabeza y defender sus opciones de proclamarse campeón matemáticamente en la siguiente cita de Australia.

Con Suzuki como líder, entre los pilotos más representativos de la categoria, el brasileño Diogo Moreira (KTM) acabó en la quinta posición, con los españoles Sergio García Dols (GasGas), Adrián Fernández (KTM), Carlos Tatay (CFMoto) y Daniel Holgado (KTM), a partir de la séptima posición, respectivamente. El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que en la carrera en el 'Twin Ring' de Motegi consiguió la tercera plaza del podio, tampoco comenzó demasiado bien la jornada, en la que apenas se produjo una caída, la del italiano Enea Bartolini (KTM), ocupó la decimocuarta posición, justo por detrás del español David Muñoz (KTM) y por ello obligado a mejorar si quiere estar en la pelea por el podo también en Tailandia.