Pedro Acosta revoluciona GasGas en su estreno

El fenómeno Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 y Moto2, llega como un huracán a MotoGP. El piloto murciano compartirá equipo con Augusto Fernández en el Team GasGas, que este lunes ha presentado sus motos para la temporada 2024.

Acosta puede batir el récord de precocidad que en su día estableció Marc Márquez como el más joven en ganar una carrera en la categoría reina, con 20 años y 266 días. Pero más que récords y estadísticas, lo que ahora mismo le preocupa al 'Tiburón de Mazarrón' es conseguir adapatarse a la MotoGP, que solo ha probado un día, en el test de la máxima cilindrada celebado el 28 de noviembre en Cheste.

"Tan solo me he subido una vez a una MotoGP y pensar ya en batir récords como ese... no es el momento. Vamos a tratar de disfrutar y ya está", advierte Acosta, que desde este jueves 1 de febrero y hasta el sábado participará en el shakedown para debutantes en la clase reina previsto en el circuito de Sepang, donde ya se encuentra. "Tengo muchas ganas de volver a pilotar esta moto en un circuito diferente, con largas rectas y fuertes frenadas", señala Pedro, que explica que "este invierno he dado un gran paso adelante para acabar con los dolores de la lesión en el fémur que me hice en 2022. He ganado un poco de músculo porque el aspecto físico va a ser importante en esta MotoGP".

Por su parte, su nuevo compañero Augusto Fernández señala que "Pedro es un piloto con mucho talento. Cuando estábamos en Moto2, nos queríamos ganar el uno al otro y nos llevamos al límite el uno al otro. Subimos el nivel al final de la temporada y fue increíble. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa este año", asegura.

Con un año de experiencia en la formación satélite de KTM, el piloto balear considea que "estoy listo para afrontar la temporada con todos los conocimientos y lo aprendido el año pasado. Mi objetivo es estar delante y tenemos la posibilidad de hacerlo", avisa.

Tras un difícil 2023, marcado por la grave lesión de Pol Espargaró en el primer gran premio, el Tech3 GasGas afronta el nuevo curso expectativas muy diferentes y un lema -"Acelerado al futuro"-, que sin duda puede hacerse realidad con la irrupción de Acosta, el piloto con mayor proyección del momento.