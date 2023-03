Márquez no correrá en el GP de Argentina

El piloto de Cervera no estará en la segunda cita del Mundial tras ser operado de la fractura que le provocó la caída en Portimão Márquez sufrió una fractura intrarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha, de la que ya ha sido operado con éxito

Marc Márquez no estará en el GP de Argentina de este próximo fin de semana. Asimismo lo ha informado el equipo de Honda, que ha decidido junto al piloto de Cervera no afrontar la segunda cita de la temporada tras el accidente que sufrió en Portimão.

Márquez fue intervenido a su llegada a Barcelona de la fractura intrarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha y sus preferencias pasan por recuperarse en las mejores condiciones para afrontar las próximas citas en plenitud de condiciones.

After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship.



