"Le pedí a Márquez mejorar la Ducati y el folio se quedó bastante blanco"

Michele Pirro, probador de Ducati, explica que el piloto catalán le transmitió buenas sensaciones en los test de Valencia "Cuando llegué a Ducati éramos nosotros los que teníamos que copiar a los japoneses, mientras que ahora la situación es inversa", asegura el piloto

Marc Márquez tuvo un gran estreno con Ducati y dejó muy buenas sensaciones con su test en Valencia, donde la moto también tuvo un gran comportamiento pilotada por el ocho veces campeón del mundo.

Así lo desveló Michele Pirro, probador de la casa de Borgo Panigale, que estuvo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste e intercambió comentarios con el que había sido su gran rival los últimos años.

Pirro estaba contento porque los cronos del leridano confirman que la Desmosedici es muy versátil: "Lo positivo es que también Marc confirmó con sus tiempos que la Ducati es una moto versátil y que también de un piloto tan importante como él nos llegaron sensaciones positivas", declaraba en gpone.com.

El probador expuso la conversación que tuvo con Márquez: "Una cosa que nos dijimos fue el hecho de que en 2016 no pudo venir a Ducati porque costaba demasiado, mientras que ahora ha elegido una Ducati para volver a ganar y eso es un aspecto positivo. No habló mucho, pero lo que se vio, como su cara o como el hecho de que hiciera unas cincuenta vueltas sin tomar grandes riesgos, creo que son la mejor respuesta. Como piloto de Ducati y como probador, que debe pasar información y sensaciones a los técnicos, claramente, me preocupé de pedirle cuáles eran las cosas que se podían mejorar... y, por el momento, el folio se quedó bastante blanco. Hay satisfacción por eso porque cuando llegué a Ducati éramos nosotros los que teníamos que copiar a los japoneses, mientras que ahora la situación es inversa".

El piloto reserva augura una gran colaboración: "Márquez es alguien del que se puede aprender. Aunque también él puede aprender cosas de Bagnaia o Martín. Creo que tenemos un grupo de pilotos muy bueno".