Bezzecchi vuelve a la carga: "Tuve las pelotas de decirle a Márquez lo que pienso de él"

"Siempre digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leí que le había dicho cosas muy feas, que no le diría ni a mi peor enemigo", aclara el italiano El piloto del VR46 de Rossi no se arrepiente de su visita al camión de Marc tras su incidente en Valencia, pero desmiente algunos comentarios "desagradables" que le atribuyen

En la primera vuelta del Gran Premio de Valencia, Marc Márquez y Marco Bezzeccchi se tocaron y el italiano salió disparado a la grava. Dirección de Carrera no sancionó la maniobra del español, lo que hizo estallar al del VR46, que dijo ante la prensa que "Marc es el piloto más sucio de MotoGP y le comisarios le protegen". El de Cervera acabó fuera de carrera cuatro vueltas después tras ser embestido por Jorge Martín y Bezzecchi se fue a buscarle al camión para desahogarse. Ni uno ni el otro han querido desvelar qué se dijeron, pero Marquez abrió la 'caja de pandora' al comentar que "Marco, cuando madure, se arrepentirá de lo que me ha dicho".

Obviamente no tardaron en poner en boca de Bezzecchi comentarios de lo más desafortunados, como que mejor que no se hubiera recuperado de su lesión. Y ahora el piloto italiano ha querido aclarar que nada de lo que se ha escrito al respecto es cierto, aunque insiste en que "sí tuve las pelotas de decirle a Márquez lo que pienso de él".

"No quiero hablar más de ello porque nos dijimos cosas privadas. Pero leí que yo había dicho cosas muy malas, cosas que yo no diría nunca, no lo hice. Por supuesto que le dije lo que pensaba, todos conocéis mi forma de ser. Le dije lo que pensaba y lo que creía que era correcto decir en ese momento. Él hizo lo mismo conmigo. Pero leí cosas muy feas que no le diría ni a mi peor enemigo", se defendió Bezzecchi después del test de Valencia.

"Siempre digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leer esas cosas desagradables para mí fue un mal trago, que no necesitaba, porque no es la verdad", volvió a repetir Marco, que como piloto del equipo VR46 de Valentino Rossi y miembro de su Academy, está influenciado por la guerra que enfrenta al clan italiano con Márquez desde 2015.

Ya en clave deportiva, Bezzecchi valoró el debut en Cheste de su nuevo compañero de marca, tal como publica el portal especializado motorsport.com: "Le he seguido porque había bajado el ritmo y no se movía. Pero le he visto un par de veces y ya rodaba muy bien", explicó sobre el encuentro. "Todos sabemos que Marc es rápido, esperábamos que fuera así. No me ha sorprendido, creo que a nadie le ha sorprendido. La moto es competitiva y él es campeón del mundo".