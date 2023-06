Bezzecchi: "Mi primera victoria en una sprint es algo muy positivo"

El italiano sufrió pero se hizo con el triunfo en la carrera corta del GP de los Países Bajos El piloto de Ducati espera una batalla completamente distinta para la carrera del domingo

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) dijo que está muy contento "porque aparte de Argentina o Mugello, normalmente" suele "sufrir en la carrera esprint, por lo que conseguir" su "primera victoria en una sprint es algo muy positivo".

"El fin de semana está yendo muy bien, ayer tuve buenas sensaciones con la moto y pude ir bastante rápido, y hoy he sido capaz de encontrar algo mejor en el primer sector, que quizá era mi punto débil ayer y en la clasificación he sido capaz de hacer una buena vuelta, ha sido suficientemente buena, porque luego Pecco en el resto de la vuelta, ha sido bastante rápido y casi me supera, pero estuvo muy bien", reconoció.

"En la salida quizá me resistí demasiado a que me adelantase Pecco (Bagnaia) y por eso me fui largo y también perdí una posición con Binder, así que me dije a mí mismo, 'mantén la calma' y tenía que ser rápido a la hora de adelantar a Binder, porque Pecco podía escaparse", recordó Bezzecchi, que añadió: "Estuve peleando con Binder un poco y, afortunadamente, en la curva 1 le superé en la frenada, traté de alcanzar a Pecco y tuvimos también una pelea muy bonita durante algunas curvas".

"En cuanto me puse delante, pude ir rápido, así que traté de empujar a tope para abrir hueco, porque él estaba siempre detrás y es difícil. Aunque normalmente siempre le tengo delante, pero esta vez estaba detrás", señaló.

"Mañana será muy distinta la película y la forma de afrontar la carrera. Soy bastante rápido, pero creo que Pecco con el neumático medio quizá es un poco mejor y esta mañana no he tenido ocasión de probar el medio, porque no estaba seguro de si era la opción, así que tengo que hacer una buena salida y estar delante en la primera parte de carrera para evitar el jaleo de la lucha en grupo, y aun así, todavía no estoy seguro, pero daré el máximo para estar delante", insistió Marco Bezzecchi.

Sobre Assen y sus límites de pista, reconoció: "Para mí, siempre ha sido difícil por esta razón, porque si miras dónde saltan más los límites de pista, que son en las curvas 8 y 9, sales de la curva y normalmente vas recto, pero el piano no tiene una forma recta y es difícil controlar la moto".

"Esta es una característica del circuito y en entrenamientos me he salido al verde muchas veces, así que era difícil de gestionar en carrera", afirmó el vencedor de la carrera esprint.