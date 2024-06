Boston Celtics se ve ganador del anillo

El dominicano Al Horford destacó este miércoles que contener el arreón final de los Dallas Mavericks fue crucial para que los Boston Celtics lograran el triunfo y se colocaran 3-0 en las Finales de la NBA. "Jugamos un baloncesto muy bueno. Nuestra defensa fue muy buena. Obviamente, resistir ese parcial (de Dallas) en el último cuarto fue enorme (...). Encajamos el golpe y fuimos capaces de encontrar un camino", dijo en una rueda de prensa.

"Necesitábamos mantenernos serenos. Hemos estado en estas posiciones antes y aprendimos del pasado y siento que lo manejamos bien. Derrick White metió un gran triple al final. Jaylen Brown y Jayson Tatum hicieron algunas jugadas grandes y Jrue Holiday defensivamente estaba por todos lados", detalló.

"Yo iba a jugar más tiempo. Entonces necesitábamos alguien desde el banquillo para salir y darnos minutos y Xavier estuvo increíble esta noche. Su energía, defensivamente contuvo a su marca una y otra vez. Simplemente estaba listo para el momento (...). Este es el tipo de partidos que la gente recuerda para siempre: el tipo de impacto que él tuvo", argumentó.

También habló Joe Mazzulla tras el choque, entrenador de Boston. "¿Cómo puedo explicar a Jaylen? Tiene una mentalidad de crecimiento. Solo quiere mejorar, anhela mejorar. No tiene miedo de afrontar sus debilidades en la pista", destacó de una de sus estrellas en una rueda de prensa tras el partido en el American Airlines Center de Dallas.

"Cuando tienes ese tipo de mentalidad vas a ser capaz de hacerte cargo de cualquier situación que el partido te traiga", añadió sobre un Brown que, si los Celtics acaban llevándose el título, figura como el principal candidato a ser el MVP de las Finales.

Finalmente, Jayson Tatum advirtió que, pese al 3-0, el trabajo aún no está hecho. "Nadie está relajado, nadie está satisfecho", afirmó en una rueda de prensa posterior al tercer juego en el coliseo American Airlines Center de Dallas. "Le dije (a Jaylen Brown) que estaba orgulloso de él y él me dijo lo mismo, que tenemos que seguir luchando. No nos podemos relajar", añadió.