Bagnaia reconoce que "sin duda es el mejor fin de semana hasta la fecha"

El piloto italiano de Ducati fue el gran vencedor del fin de semana "Martín estaba apretando mucho y tuve que hacer un esfuerzo", dijo sobre la presión de Jorge

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) no dudo en calificar que éste "es el mejor fin de semana hasta la fecha" con la 'pole position', carrera sprint y ganador del Gran Premio de Italia.

"Para mí, es el mejor fin de semana que se puede hacer en Italia. Quiero darles las gracias a todos los aficionados, pues era como el Mugello de hace años", reconoció el líder del mundial.

Bagnaia comentó que "siempre soy uno de mis oponentes a batir, pero creo que para todos es así, Martín estaba apretando mucho y tuve que hacer un esfuerzo para no permitirle acercarse y sabía que si se ponía delante podía abrir un hueco".

"Luego, recuperar esa distancia siempre resulta difícil, por eso me centré en no ir con nadie y quizá sacrifiqué un poco el neumático trasero, que acabó destruido, pero era la mejor estrategia porque el neumático blando podía tener una vida útil y larga", señaló Bagnaia.

"He preparado el fin de semana con mi equipo, con una programación y planificación de todas las sesiones, y qué hacer en cada una de ellas. En configuración, neumáticos y demás, hemos seguido el plan y la mejor manera de preparar el fin de semana es trabajar bien, prepararse bien en casa y cuando llegas ya te sientes competitivo. Para mí, esa es la mejor forma", explicó el líder del mundial sobre la manera en la que preparó una cita tan importante como es la carrera "de casa".

Con esta victoria "Pecco" Bagnaia se resarció de su caída en Le Mans (Francia), pero reconoció que "hace años que vivo esto, si estás delante, todo el mundo está contento, pero si estás detrás, todo el mundo empieza a cuestionarte o a criticarte. Pero no sólo conmigo, también con cualquiera. Al final, somos humanos".

Sin embargo fue claro al aseverar que no presta "demasiada atención a estos temas, quizá lo hacía más en el pasado, pero es verdad que cuando lees algunas críticas no te sientes demasiado bien; cuando lees las alabanzas, dices 'vale, gracias', pero cuando lees alguna crítica no le prestas más atención".