Aleix Espargaró confirma que llega en perfecta condiciones a Portimao

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) confirmó que llega en perfectas condiciones físicas a la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimao, tras los problemas que tuvo en uno de sus brazos.

"La verdad es que estaba un poco asustado, porque no era el típico dolor de síndrome compartimental, porque cuando paraba el brazo no estaba lleno de sangre; estaba perfecto, y salía a pista a dar una vuelta y se me dormía la mano y las pruebas tampoco decían mucho de operar, pero me hicieron un electromiograma y vieron que estaba afectado el nervio. Me presionaba el músculo mediano y desde el día siguiente fue mucho mejor", explicó Espargaró de sus problemas físicos.

"En los test ya sabemos que son los test y hay que cogerlos con pinzas y analizar. Siempre es bueno estar delante, en todas las circunstancias, pero no pude dar muchas vueltas seguidas y no hice prácticamente ninguna prueba de vuelta rápida aquí y fui la Aprilia más rápida, así que yo creo que estaremos con los mejores", comentó el piloto natural de Granollers.

En lo que a la nueva temporada se refiere aseguró que lo va a dar "todo" para "volver a luchar otra vez hasta el final. El año pasado nos fue muy bien y aprendimos mucho, yo el primero, sobre cómo gestionar los momentos de presión y tensión, pero también me agotó muchísimo la segunda parte del campeonato. Ojalá este año haya aprendido".

"Aprilia ha trabajado muy bien en invierno, en entender cómo enfocar el campeonato desde la primera carrera y vamos a trabajar algo distinto en la gestión de los motores respecto al año pasado y a nivel de material también hemos dado un paso adelante", manifiesta Aleix Espargaró.

En lo que a las Ducati se refiere, reconoce que "van rápido todos los pilotos de Ducati y a la que te despistas está un piloto Ducati delante, y luego otro, y luego otro. Cuando tantos pilotos de equipos distintos y en circuitos distintos son capaces de estar delante es porque esa moto es superior al resto".