Verstappen cree que volverá a ganar en Japón

"Hemos aprendido mucho y tenemos algunas ideas sobre lo que hicimos mal ayer. No puedo entrar en detalles, pero me siento bien con vistas a Suzuka", advierte Max "Ganar 14 carreras seguidas es una racha increíble. Sabíamos que esto tenía que llegar a su fin en algún momento", señala el jefe de Red Bull, Christian Horner ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Max Verstappen está convencido de que volverá a estar arriba en el Gran Premio de Japón, tras la mala actuación de Red Bull en Singapur, donde el piloto neerlandés tuvo que conformarse con la quinta posición en una carrera dominada de principio a fin por Carlos Sainz (Ferrari).

Hasta este domingo, Red Bull había dominado de forma implacable durante la temporada, con 14 victorias, mientras que Verstappen se mantenía invicto en sus últimas 10 apariciones, estableciendo un nuevo récord de victorias consecutivas en F1.

Pero el circuito de Marina Bay, de baja velocidad y alta carga aerodinámica, frenó la racha triunfal de Mad Max y su equipo y Sainz se convirtió en el primer ganador del año que no pertenece a la escudería de Milton Keynes, después de las 12 victorias de Verstappen y otras 2 de su compañero Sergio Pérez, que fue octavo en Singapur.

El líder del Mundial espera que la rápida pista de Suzuka le permita volver a la senda del triunfo el próximo domingo 24 de septiembre: "Sí, ese es el objetivo. Marina Bay es un circuito es muy diferente a Suzuka y no hay relación en el rendimiento. Hemos aprendido mucho y tenemos algunas ideas sobre lo que hicimos mal ayer. No puedo entrar en detalles, pero me siento bien con vistas al Gran Premio de Japón”, asegura Max.

Con 151 puntos de ventaja al frente del campeonato, Verstappen sigue teniendo encarrilado el tercer título mundial consecutivo, aunque ya no podrá asegurarlo matemáticamente en Suzuka. El Gran Premio de Qatar (8 de octubre) se perfila como el hipotético escenario para su coronación.

Red Bull tampoco podrá convertirse en el primer equipo de la historia que termina una temporada invicto. "Nunca lo esperamos", señaló el director del equipo, Christian Horner. “Haber ganado por 14 carreras, en múltiples condiciones, está más allá de nuestras previsiones más optimistas. Es una racha increíble. Sabíamos que esto tenía que llegar a su fin en algún momento. Max ha ganado 10 grandes premios seguidos y eso es una locura", subrayó.

"El único piloto que tenía nueve victorias seguidas era Sebastian Vettel en uno de nuestros coches, por lo que tener el primer y segundo piloto con más victorias en la F1 es genial, incluso si las estadísticas aparentemente no importan. Este tipo de dominio es un testimonio para todos los involucrados en el éxito de Red Bull”, reivindica Horner.