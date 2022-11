Stoffel Vandoorne, nuevo piloto reserva de Aston Martin

El belga volverá a coincidir con Fernando Alonso después de su etapa en McLaren en las temporadas 2017 y 2018 Vandoorne, actual campeón de la Fórmula E, compartirá rol de probador en Aston Martin con el brasileño Felipe Drugovich, campeón de F2

El piloto belga Stoffel Vandoorne, actual campeón de la Fórmula E, se incorpora al equipo Aston Martin Aramco Cognizant de Fórmula Uno como piloto reserva, anunció este martes la escudería británica, en la que estará el español Fernando Alonso como piloto oficial la próxima temporada.

Vandoorne, que ya coincidió con Alonso como piloto de McLaren en 2017 y 2018, ejercerá en Aston Martin como piloto probador junto al brasileño Felipe Drugovich, campeón de F2 en 2022, durante la próxima campaña trabajando con el simulador en el programa de desarrollo que se llevará a cabo en la factoría del equipo en Silverstone.

El piloto belga, de 30 años, fue campeón de la GP2 en 2015 después de ganar 11 carreras, y en la Fórmula E de coches eléctricos podrá defender su título el próximo año.

Vandoorne considera "increíblemente excitante" su nuevo reto en Aston Martin. "He observado con gran interés cómo el equipo ha ido evolucionando y expandiéndose, y sé lo empeñado que está en hacer progresos en todas las áreas", comenta en el comunicado de la escudería.

