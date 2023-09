Sainz brilla en casa de Ferrari: "La afición aquí te da alas"

"Ha sido muy intenso... creo que he hecho una de las mejores vueltas de mi vida", señala Carlos tras lograr la pole en Monza "Este domingo voy a darlo todo para mantener el primer puesto. Es el objetivo. Una buena salida, un buen primer stint y ver si podemos luchar contra Max", promete

Carlos Sainz había marcado en rojo en su agenda la fecha del Gran Premio de Italia (1-3 setiembre), que además coincidía con su 29º cumpleaños. Después de una temporada aciaga, en la que le ha tocado lidiar con un monoplaza impredecible, difícil de conducir, con el que se le ha resistido siempre el podio, el piloto madrileño sabía que Monza era el lugar idóneo para resarcirse. Sabía que en el circuito lombardo, delante de los entregados tifosi y de la plana mayor de Ferrari, incluído el presidente de la compañía, John Elkann, cualquier éxito se magnifica hasta el extremo. Y de momento, todo va según el plan.

Sainz ilusionó a los fans de la Scuderia siendo el más rápido en los libres del viernes y este sábado ha dominado también la tercera tanda matinal. Ha abordado la clasificación con confianza y la moral por las nubes, convencido que poder optar a la pole. Su compañero Charles Leclerc, que la consiguió aquí el pasado año, y sobre todo Max Verstappen, prácticamente inabordable esta temporada, se lo han puesto muy complicado.

En el primer intento de Q3 Carlos ha conseguido la pole provisional, pero el líder del Mundial ha mejorado su tiempo, y también Leclerc. Tocaba apretar en el último intento. Sainz, calculador, con un segundo sector impresionante, ha arañado al crono las milésimas que necesitaba para cruzar la meta con apenas 13 milésimas de ventaja sobre 'Mad' Max. A Leclerc la ha batido por 67. Suficiente para provocar el delirio en las gradas y anotarse la cuarta pole de su vida en Fórmula 1. "'Decidme que la tenemos!" ha preguntado por radio, aún con la adrenalina a tope. "Si, si, lo conseguiste", le replicaron desde el muro.

