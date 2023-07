Ricciardo ambiciona volver a pilotar para Red Bull

"Si lo de Alpha Tauri es como ‘este eres tú y estás firmando un contrato de tres años y es el único lugar en el que vas a estar’, entonces no me interesa", dice el australiano "Pero si eso crea un camino para volver a Red Bull, entonces sí, es algo que consideraría porque, en última instancia, este es el lugar al que quiero volver", admite

Daniel Ricciardo admite que sería un "cuento de hadas" para él terminar su carrera en la F1 volviendo a competir para Red Bull. Este movimiento parece poco probable de cara la próxima temporada ya que Max Verstappen es el líder indiscutible del equipo y tiene contrato a largo plazo, mientras que el acuerdo con Sergio Pérez expira a finales de 2024. Sin embargo, el australia, que actualmente es piloto reserva del equipo, consideraría volver a la parrilla con el equipo filial Alpha Tauri si eso le sirve como trampolín a Red Bull en 2025.

Nyck de Vries ve amenazado su volante en AlphaTauri por los malos resultados cosechados hasta ahora en su primer año con el equipo. Ricciardo, que tras la carrera de este fin de semana en Silverstone hará un test al volante en el circuito británico, advierte que pese a estar en modo 'sabático' no ha perdido el ritmo y podría volver a competir sin problemas.

"Me mantengo con la mente abierta", asegura Ricciardo en una entrevista al portal Crash.net. “Si lo de Alpha Tauri es como ‘este eres tú y estás firmando un contrato de tres años y ese es el único lugar en el que vas a estar’, entonces no me interesa, tal vez ese no sea el trato que buscaría", admite.

“Pero si existe la posibilidad de estar obviamente en Red Bull… La verdad es que aquí es donde quiero estar. Si eso crea un camino para volver, entonces sí, es algo que miraría porque, en última instancia, este es el lugar al que quiero volver", añade.

Ricciardo, que obtuvo siete de sus ocho victorias en la F1 con Red Bull entre 2014 y 2018, insiste en que "me encantaría volver a la parrilla el próximo año. Si las cosas no salen como me gustaría y estoy al margen nuevamente el próximo año, no es mi Plan A, pero no me asustaría. Miro a Nico Hülkenberg, que ha estado al margen de la F1 durante algunos años y ha hecho alguna que otra carrera aquí y allá, pero ha estado bastante bien este año. Así que no me preocupa perderlo el ritmo de la competición", señala.

A sus 34 años asegura que “obviamente, no me estoy haciendo más joven, así que no quiero perder mucho tiempo. Porque tampoco quiero ser Fernando Alonso y tener cuarenta y tantos pilotando un F1. Pero lo miro y pienso 'bueno, si todavía eres tan bueno, ¡quizás todavía quiera hacerlo!'. Pero veamos. Si el equipo dice 'bueno, puedes sentarte el próximo año y tienes un asiento para el año siguiente'. Yo estaría como 'está bien, por supuesto que me sentaré'. Pero me encantaría correr", zanja el australiano. Mas claro, agua.