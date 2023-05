Ricciardo se subirá al Red Bull en un test en Silverstone

El australiano, en el rol de tercer piloto del equipo, probará el actual monoplaza RB19 de Verstappen y Pérez tras el Gran Premio de Gran Bretaña "Quiero que este test signifique algo. Hice un test a mediados de 2013 que me aseguró el asiento en 2014 con el equipo", recuerda Ricciardo

Después de dos temporadas muy difíciles en McLaren, Daniel Ricciardo decidió regresar a su ex equipo, Red Bull, para ejercer de tercer piloto en 2023. El australiano no descarta tener una futura oportunidad para volver a ser titular en la parrilla, pero mientras tanto parece encantado con su rol actual, que le permitirá subirse al coche de Max Verstappen y Sergio Pérez, el RB19, en un test organizado por la escuderia de las bebidas energéticas y Pirelli en Silverstone, justo después del Gran Premio de Gran Bretaña (9 julio).

El team principal de Red Bull, Christian Horner, ya confirmó que Ricciardo se subiría al actual monoplaza este año , además de dar una vueltas de demostración en Nordschleife en septiembre con un monoplaza de años anteriores. Según anticipa la prensa británica, el australiano pilotará el RB19 en julio.

"Espero que sea un coche que me devuelva la confianza. Las señales en el simulador son buenas", ha comentado Ricciardo en una entrevista concedida a The Telegraph. "Quiero que este test signifique algo. Hice un test a mediados de 2013 que me aseguró el asiento en 2014 con el equipo. Diez años después, estoy en la misma posición", apunta.

Daniel precisa que su objetivo no será intentar ser más rápido que Checo Pérez, sino demostrar al equipo que su talento está intacto. "Se trata más de mí. Sé que si hago una buena actuación, no pasará desapercibido. Al final del test, sólo quiero que digan 'oh, joder, este chico todavía lo tiene. No sólo está dando vueltas. No es un piloto de pruebas'", añade.

Ricciardo cree que debe tener la "mente abierta" y valorar todas las oportunidades que se le presenten, aunque no tendría si llegase una oferta de Red Bull: "¿Me he imaginado ganando con ellos otra vez? Sí, absolutamente", admite.