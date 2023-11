Próxima estación: Las Vegas

La F1 se prepara para un escenario inédito en Las Vegas y para una carrera en sábado, nocturna y con las temperaturas más bajas de la temporada (4º-5º) "No conozco el circuito. Lo probé en el videojuego de la F1 y golpeé más muros que rectas… espero que no sea así en la realidad”, alerta Verstappen ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Tras el éxito en Brasil, Fernando Alonso está convencido de que Aston Martin también será competitivo en las dos últimas carreras de la temporada, Las Vegas (18 noviembre) y Abu Dhabi (26 noviembre). "Quizá no a nivel de volver a pelear por el podio, pero sí, creo que podemos mantener la mejora", advierte.

Pero Alonso y Aston Martin tienen en cuenta dos variables que les hacen dudar. La primera es que Interlagos es el circuito más similar por sus características a Zandvoort, en Países Bajos, que fue precisamente el escenario del último podio de los de Silverstone, el 27 de agosto. La segunda es que la próxima parada del Mundial, en Las Vegas, es inédita y sin ninguna referencia para los pilotos.

Será una carrera urbana y en horario nocturno, con temperaturas de entre 4 y 5 ºC en la ciudad de los casinos. Así que después de la mala experiencia por el calor extremo en Qatar, a los equipos les preocupa enfrentarse ahora a la carrera más fría de la temporada.

“Hay que ir al simulador porque todavía no conozco la pista. Lo probé en el videojuego de la F1 y golpeé más muros que rectas… espero que no sea así en la realidad”, reveló ayer Max Verstappen, después de conquistar su 17ª victoria de la temporada.

El tricampeón de Red Bull no muestra ningún entusiasmo por las novedades que introduce la F1 para ganar audiencia global. No le gusta el formato sprint -"debería desaparecer", dice- y tampoco cree en la apuesta por Las Vegas: "Creo que estamos allí más por el espectáculo que por la carrera en sí, si nos fijamos en el trazado de la pista. Lo comparan con Mónaco, pero no hay comparación posible. Mónaco es historia y todo el mundo quiere haber pilotado allí alguna una vez. Nada que ver", valora Max.

Cualquier imprevisto puede desequilibrar la balanza y eso favorece a Alonso y Aston Martin, que en condiciones normales no tienen la velocidad de sus rivales. El AMR23, con buena tracción, puede hacerse fuerte en una trazado urbano, sinuoso y con bajas temperaturas.

"Los últimas semanas fueron difíciles y México fue especialmente doloroso, pero el equipo se ha mantenido unido, no se ha rendido, han trabajado todos en la misma dirección. Ahora vamos con otro ánimo a Las Vegas y ya tengo ganas de que llegue esa carrera", dijo Alonso en São Paulo.

La pista, vista desde el simulador

En un video del canal de YouTube CXC Simulations, el ex piloto de IndyCar y actual comentarista Townsend Bell ha realizado una vuelta por la nueva pista a los mandos de un Haas en un espectacular simulador. Como demuestra, el circuito de Las Vegas es una mezcla de tramos largos y de alta velocidad y múltiples curvas cerradas y complicadas cerca de las tribunas.

Recuerda bastante a otros trazados urbanos recientes como Miami, Arabia Saudita o Bakú. Será todo un desafío para los pilotos, aunque stá por ver si favorecerá adelantamientos. Otra novedad es que el Gran Premio de Las Vegas se disputará en la noche del sábado (en la madrugada europea).