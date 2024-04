¿Por qué ha probado Stroll antes que Alonso las mejoras de Aston Martin?

Aston Martin estrena evoluciones en el GP de Japón de Fórmula 1, con mejoras en suelo, pontones, difusor y tapa del motor.

Este viernes han montado las piezas nuevas en el coche de Lance Stroll, mientras que Fernando Alonso tendrá que esperar al sánado en los Libres 3 del sábado (4.30 horas).

Con todo, en la primera sesión libre de este viernes,-la única referencia, ya que en la segunda ha llovido-, el asturiano ha terminado séptimo, con mucha ventaja sobre su compañero, que ha sido 15º, dejando la duda de si funcionan las mejoras.

"La lluvia ha trastocado los planes del equipo y nos hará más difícil entender el nuevo paquete", ha explicado Pedro de la Rosa en DAZN, que ha respondido a la pregunta que se hacían muchos aficionados ¿por qué Stroll ha sido el primero en probar las novedades del monoplaza si por experiencia y resultados, quizás esa misión debería corresponder a Alonso?.

"Tiene todo el sentido del mundo que las nuevas piezas vayanen un coche y no en el otro. No es una evolución que sea de 5 minutos de cambio, requiere un tiempo y comparar. Dicho esto, le ha tocado a Lance. Hay otras veces que queremos comparar y las montamos en el coche de Fernando, por lo tanto, es un tema totalmente aleatorio. A veces le toca a Fernando, a veces le toca a Lance, pero no hay que mirar más allá de eso", ha señalado el embajador de Aston Martin.