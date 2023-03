El malestar de Russell tras su 'no podio' de Arabia

"P4 es entonces! Decisión correcta al final, pero una pena para todos los fanáticos y todos los involucrados que tuvimos toda esa confusión", lamenta el piloto de Mercedes La imagen del trofeo pasando de manos de Alonso a Russell y de nuevo al español es una mala publicidad para la FIA y también para Mercedes tras su reclamación

Pocas veces un trofeo ha ido de mano en mano como el correspondiente al tercer puesto del podio del Gran Premio de Arabia Saudí. Alonso lo disfrutó en el cajón, con ducha de champagne incluída, y la presencia de los patrocinadores árabes de Aston Martin, Aramco y Saudia. Una fiesta total. Minutos después, la FIA comunicó al equipo una sanción de 10" y que dejaba a Fernando en cuarta posición. Y la Copa fue a parar a manos de George Russell. Aunque no está confirmado, todo apunta a que la penalización tardía llegó tras una reclamación de Mercedes. "Preferimos llevarnos un trofeo de oro de los pequeños que ninguno", dijo Toto Wolff a 'Sky Sports F1' una hora antes de que la FIA rectificase y decidiera le devolviera el podio a Alonso.

Russell olvidó borrar un tuit con el trofeo en el que, haciendo gala de su fair play pero creyéndose tercero, decía que "Fernando y Aston Martin merecían el podio, pero estoy muy feliz de recoger nuestro primer trofeo de la temporada y muy orgulloso del trabajo duro que está haciendo el equipo. Sigamos presionando". Alonso, que no pasa una por alto, decidió responderle en forma de broma cuando ya volvía a tener el trofeo en su posesión.

Hoy, Russell ha colgado un nuevo tuit reconociendo que el cuarto puesto les sitúa donde debían a él y a Alonso, pero se muestra crítico por la confusión generada por las decisiones de los comisarios en Arabia.

"P4 es entonces! Decisión correcta al final, pero una pena para todos los fanáticos y todos los involucrados que tuvimos toda esa confusión. Sigue siendo un fin de semana fuerte. Sigamos así", escribe el piloto británico.

P4 it is then! Correct decision in the end but a shame for all the fans and everyone involved that we had all that confusion. Still a strong weekend. Let's keep it going. 💪 pic.twitter.com/toPZi2Euoa