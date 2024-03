La cronología del 'Caso Horner': El lío que puede sacudir la F1

La nueva temporada de la Fórmula 1 parece haber confirmado que si hay un único equipo capaz de destruir el reinado de Red Bull... ese es el mismísimo Red Bull. El escándalo por un supuesto comportamiento inaceptable de Christian Horner, jefe de equipo de la escudería autríaca, podría hacer estallar la estabilidad de los dominadores del campeonato contra todo pronóstico.

Todo empezó a torcerse el pasado 5 de febrero, cuando Christian Horner empezó a ser investigado por la escudería austríaca con motivo de unas acusaciones por supuesto comportamiento inaceptable hacia una empleada de Red Bull. Las denuncias vertidas sobre el jefe de equipo de Red Bull apuntaban a que Horner habría enviado fotografías íntimas a dicha trabajadora, aunque el dirigente británico siempre negó categóricamente dichas especulaciones desde un primer momento.

El equipo austríaco pretendía cerrar la investigación sobre Christian Horner cuanto antes, aunque los investigadores no parecían ser capaces de esclarecer las acusaciones de manera inmediata. El tiempo pasó hasta que Red Bull presentó, el pasado 15 de febrero, su nuevo monoplaza para la temporada 2024. El equipo intentó mostrar una imagen de unidad aparente, con el jefe de equipo negando públicamente su implicación en los hechos.

Los días pasaron hasta que este pasado 28 de febrero Red Bull oficializó el cese de la investigación a su jefe de equipo. Christian Horner quedaba exculpado de las quejas vertidas sobre su persona, un anuncio que reforzaba la imagen del dirigente británico después de su momento más comprometido desde que entrase a Red Bull. El escándalo parecía zanjado...

Unas pruebas que cambian todo

Cuando todo parecía haber quedado en una comprometida anécdota, una fuente anónima envió un archivo por Google Drive a distintos periodistas, así como otros jefes de equipo, dirigentes de Liberty Media o incluso la FIA. Las pruebas enviadas contenían supuestos mensajes de connotación sexual de Christian Horner con la empleada de Red Bull. La inquietud volvía a reinar en la escudería austríaca...

Las tensiones se dispararon de repente en Red Bull. Christian Horner aparecía en Bahrein, donde se celebró el primer Gran Premio de la temporada, junto con su esposa acompañado del dueño de Red Bull, Chalerm Yoovidhya. El dirigente de la escudería, que siempre ha estado del lado de Horner desde que empezase el escándalo, mostraba su apoyo al jefe de equipo después de las últimas pruebas vertidas sobre Horner.

Sin embargo, la unidad del equipo con Chirstian Horner no es total. Según las informaciones, Oliver Mintzlaff, CEO del equipo, quiso forzar la marcha del dirigente británico en febrero cuando estalló el escándalo sobre el supuesto comportamiento inadecuado hacia la empleada de la compañía. Se especula incluso que tenían preparado hasta un comunicado para anunciar su marcha de la escudería. Horner acudió con sus abogados para frenar su salida, ya que estaba dispuesto a probar su inocencia con una investigación privada que empezó justo después.

Max Verstappen, en el Circuito Internacional de Bahrein / EFE

En Bahrein, Jos Verstappen, padre del campeón del mundo, estalla públicamente pidiendo la marcha de Horner: "El equipo está en peligro de partirse, no se puede seguir así. Va a explotar. Va de víctima cuando él es quien está causando los problemas. Hay tensión mientras él siga en el puesto", explicaba. De hecho, según se especula, Jos Verstappen estaría manteniendo una relación sentimental con la empleada a quien Horner habría enviado las imágenes comprometidas. Un auténtico culebrón...

Con todas las cartas sobre la mesa, el padre de Verstappen empieza a maquinar una estrategia en las sombras. El holandés no está dispuesto a que su hijo se siga en Red Bull si Christian Horner se mantiene en la escudería austríaca, así que se reúne con Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, para tantear el terreno hacia una posible marcha de Max hacia la escudería alemana. El mismo Toto Wolff, cuando es preguntado posteriormente, no niega el interés hacia el piloto holandés, que sería el recambio perfecto de Lewis Hamilton a partir de 2025. Un escándalo que parece que no se va a resolver en un futuro próximo.