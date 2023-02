¡Aston Martin lo tiene claro! Alonso correrá todo el segundo día de test F1

Aston Martin ha confirmado que será el asturiano el único que conducirá el AMR23 este viernes El asturiano, que compartió pista con Drugovich, consiguió el segundo mejor tiempo del jueves

El asturiano Fernando Alonso saltará este viernes en solitario a la pista del circuito de Sakhir, en Baréin, para completar los primeros tests de la nueva temporada de la Fórmula 1, tal y como confirmó Aston Martin en un comunicado en sus redes sociales.

Con Lance Stroll fuera de juego tras el accidente sufrido mientras entrenaba en bicicleta, Aston Martin colocó a Felipe Drugovich, su piloto reserva, como compañero del ovetense para la jornada del jueves. Pero una avería eléctrica lastró las opciones del joven brasileño, que en la segunda jornada no estará en pista.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Drugovich, que rodó por la mañana, se salió de la pista y provocó una interrupción, con bandera roja, de 25 minutos, antes de completar 40 giros y marcar el séptimo tiempo de la sesión matinal (1:34.564), que acabó siendo el decimocuarto del día en el circuito que albergará, el próximo 5 de marzo, la primera de las 23 carreras del Mundial 2023.

Fernando will carry out all driving duties at #F1Testing tomorrow.



Felipe will be on standby if needed, and our line-up for Saturday will be reviewed tomorrow. pic.twitter.com/LPajDD1MIv