Sainz hace la maleta para el Dakar

La caravana del Rally Dakar de 2024 se pondrá en marcha el próximo viernes 5 de enero y la mayoría de participantes ya han puesto rumbo a Arabia Saudí. Algunos, como Laia Sanz, se comieron las uvas, literalmente, en el avión. Otros, como Carlos Sainz, han podido celebrar el Año Nuevo en casa y han viajado esta madrugada. El madrileño, antes de marcharse, mostró en un vídeo junto a su hijo Carlos, piloto de Ferrari, como preparaba la maleta con la que desembarcará hoy mismo en el el vivac de Al-Ula.

Sainz, doble campeón del WRC y tricampeón del Dakar, intentará cosechar su cuarto trofeo Touareg en su segunda edición al volante del Audi RS Q e-tron impulsado por energía eléctrica. Para ello, en su maleta lleva "lo justo y necesario".

"1 de enero de 2024, ya casi, casi yéndome para la cama después de terminar la maleta y de despedirme porque mañana salgo muy, muy temprano, salgo sobre las cuatro y media de la mañana de casa, y es un momento de despedidas, que siempre tiene su aquel", explica Sainz en el vídeo.

"Y luego, también, el momento de la maleta. Todo el que haya ido al Dakar sabe lo importante que es hacer bien la maleta para no llevar ni de menos ni de más, porque como la tienes que llevar todos los quince días, como eches cosas que no te sirven, es una faena. Si un día vas a buscar algo y se te ha olvidado, no has estado concentrado haciendo la maleta, te vas a arrepentir, con lo cual, la maleta es una parte importante, lo justo y necesario", explica el madrileño, que también lleva "una bandera que me han regalado en el karting, que me hace mucha ilusión, además del casco, aunque allí también tengo otro, el hans... todo listo y con ganas de irme", advierte