¿Dónde se celebra el Dakar 2023?

El Dakar 2023 empezará el 31 de diciembre y finalizará el 15 de enero. Será la 45ª edición de este famoso rally de resistencia y se celebrará, como en los tres años anteriores, en Arabia Saudita, un país situado en el suroeste de Asia.

Desde que se recogió el testigo de Sudamérica y como viene siendo habitual desde 2020, la gran carrera del desierto se llevará a cabo por todo Arabia Saudí, siendo así la cuarta edición que se disputará en este país árabe y también se convertirá en la más larga y dura.

👇 The official route of Dakar 2023!

🚩 Sea Camp - Dammam 🏁

📏 8,549 km (4,706 km of SS)



➡️ #Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq