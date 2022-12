El primer jugador de la MLS que es campeón del mundo

El argentino Thiago Almada, jugador del Atlanta United ha hecho historia con su presencia en el Mundial de Qatar 2022 Elegido Mejor Fichaje del Año en 2022, debutó en partido oficial en la recta final del Polonia-Argentina

Los seis minutos de juego que Lionel Scaloni otorgó a Thiago Almada en el Polonia-Argentina (0-2) valen su peso en oro, si fueran los granos de un reloj de arena, para el joven talento de Ciudadela (Buenos Aires). El seleccionador albiceleste permitió de esta manera que pueda saborear ahora el título de campeón del Mundo conquistado en Qatar 2022 con la satisfacción de haber sudado la remera sobre el verde. Pero además, permiten a Thiago inscribir su nombre en los libros de historia de la Major League Soccer (MLS), pues Almada es el primer futbolista de la Liga de fútbol de los Estados Unidos que conquista un Mundial.

De hecho, a sus 21 años (cumplirá los 22 el próximo mes de abril) Almada ya ha dejado algunos registros de récord en el fútbol estadounidense. En un deporte como el norteamericano, tan aferrado a las efemérides y las estadísticas, Thiago puede presumir de ser el fichaje más caro de la competición cuando el Atlanta United pagó 16 millones de dólares a su club de origen, Vélez Sarsfield, a principios de 2022. El Club de las Cinco Rayas, como es conocido, ha visto pronto la recompensa a su inversión pues el joven mediapunta fue reconocido el pasado mes de noviembre como el Mejor Fichaje del Año.

Thiago Almeida debutó el 13 de marzo de 2022 en la MLS, en el triunfo del Atlanta United por 2-1 frente al Charlotte FC. Desde entonces ha acumulado 32 partidos en la MLS y la US Open Cup, firmando 7 goles y 7 asistencias.

Suficiente para que Lionel Scaloni lo incluyera en su revolucionaria y ya histórica convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Antes, Thiago había disputado 36 minutos del amistoso Argentina-Honduras (3-0) del 24 de septiembre de 2022. Fue su debut con la selección Mayor, sustituyendo al Papu Gómez y pudiendo jugar unos minutos junto al referente e ídolo de la selección argentina, Leo Messi.

Atrás queda su periodo de formación en Vélez Sarsfield, con el que debutó en Primera el 10 de agosto de 2018, derrotando por 2-0 a Newell's Old Boys, precisamente el club del que es hincha el rosarino Messi. Disputó 103 partidos, logrando 25 goles y repartiendo 10 asistencias.

Esos registros llamaron la atención del Atlanta United, que menos de un año después tiene el orgullo de poder presumir de tener en su plantilla a todo un campeón del mundo con Argentina. Así lo hicieron a través de las redes sociales y en el MB Stadium. “Él iluminó el estadio todo el año. Es hora de devolverle el favor”. “Felicitaciones campeón del mundo”, era el lema que se leía sobre la superficio del feudo del equipo norteamericano.

