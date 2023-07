Messi llega a Miami para iniciar su aventura en la MLS

El argentino aterrizó en Florida junto a su esposa y sus tres hijos Está previsto que sea presentado en un gran evento el domingo 16 de julio

Leo Messi llegó este martes a Miami para iniciar su nueva aventura en la MLS con la camiseta del Inter Miami. El astro argentino, tal como reflejó un vídeo de la cadena ESPN, aterrizó en el aeropuerto Fort Lauderdale Executive (Florida) junto a su esposa y sus tres hijos.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN