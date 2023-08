Luis Suárez espera poder unirse a Messi en el Inter de Miami

El delantero uruguayo podría ser el último en sumarse a los otros ex azulgrana en el proyecto del equipo de la MLS Jordi Alba ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto al que llegó primero Leo Messi

Tras la llegada de Jordi Alba al equipo norteamericano, ya se han unido tres ex barcelonistas en el club de David Beckham con el enorme revuelo generado. Alba ha llegado sin hacer mucho ruido y tras ser padre por tercera vez. No parece que acabarán por llegar aquí los ex barcelonistas.

El equipo de Gerardo “Tata” Martino necesita todavía muchas cosas para ser altamente competitivo, aunque está dando los primeros pasos. Y uno de los revulsivos para el futuro es, indiscutiblemente Luis Suárez. El uruguayo sin embargo, aún tiene contrato en vigor con el equipo brasileño del Gremio hasta verano del 2024.

Su rendimiento, más que satisfactorio, ha hecho que los de Porto Alegre no quieran prescindir de él y se remitan a su contrato. Suárez está intentando adelantar su salida sacrificando de su parte, de la misma manera que en el caso de firmar por el equipo de Leo Messi, su salario se adecuaría a las condiciones económicas de los yankees.

Si no hay contratiempos se reunirá dentro de unos meses. En enero cumplirá 37 años y con el Mundial de Estados Unidos de fondo y su competitividad, nadie duda de que el pistolero firmara muchos goles en caso de emprender la aventura en la MLS.