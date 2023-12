Si tu cactus de Navidad no florece, este truco puede corregir el problema

Además de la popular flor de Pascua, hay otras plantas que se están ganando el afecto de los clientes durante estas fechas navideñas. El cactus de Navidad es una flor de invierno, que ofrece un toque de color a los hogares. El nombre científico de esta especie brasileña es Schulumbergera, y aunque suele ser rosa, hay variedades en otras tonalidades.

En caso de que escogieras un cactus de Navidad para iluminar tu vivienda y no haya florecido, seguramente necesite otros cuidados. Lo primero que debes saber es que sí no han nacido los botones de los que saldrán flores, es posible que tu planta no esté recibiendo la dosis necesaria de luz.

El cactus de Navidad necesita luz en abundancia para florecer, por lo que deberías colocarlo en una ventana donde reciba luminosidad sin que le toquen directamente los rayos de sol. Por otra parte, cuando una planta no florece puede ser por falta de riego o por exceso.

Para regar el cactus de Navidad debes tener en cuenta la época del año. En primavera y verano hay que regarla semanalmente, una vez, y en invierno, cada 10 o 15 días cuando el sustrato esté seco. En este caso, lo ideal es poner agua en el plato y dejar que la planta la vaya absorbiendo lentamente.