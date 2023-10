Weissman, denunciado por un delito de odio contra los palestinos

Un grupo de palestinos residentes en Granada han denunciado al jugador israelí ante la Fiscalía Weissman habría difundido contenidos en redes sociales vinculados al conflicto armado

Un grupo de ciudadanos granadinos y palestinos ha formalizado ante la Fiscalía una denuncia por posible delito de odio contra el jugador israelí del Granada, Shon Weissman, por el contenido de mensajes difundidos o compartidos por el futbolista en redes sociales vinculados al conflicto armado. La denuncia responsabiliza al futbolista del Granada de un delito de odio por el contenido al que da difusión en su cuenta personal de Twitter.

Pero la noticia ha saltado en las redes por la postura que ha tomado el delantero con respecto a la guerra que sacude a su país. Shon Weissman respondió a un tuit en el que se veía a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudos y desarmados con un comentario que decía “Por qué Ezael no dispara en la cabeza?”. Un comentario que automáticamente se hizo viral y ante la presión social el jugador israelí borró la publicación.

Sin embargo, no cesó de contribuir a la difusión de otros tuits que llamaban directamente a la masacre del pueblo palestino. También en la denuncia se suman otros mensajes del futbolista israelí en los que se anima a la venganza, apuesta por lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza" o atacar sin avisar.

“Aplastar. Apretar. Aplastar. A la venganza de Dios”, “¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza?”, “(…) En Gaza se ve a los niños gazatíes felices, a las niñas vitoreando y a las mujeres repartiendo dulces. Allí no hay inocentes. No es necesario avisar, simplemente borrar”, “Toda Gaza apoya el terrorismo. Toda Gaza está muerta”, este fue el contenido de algunas de las publicaciones que Shon Weissman difundió en la red social a través de ‘like’.

El conflicto armado entre Israel y Palestina, que ha dejado ya más de 2.000 fallecidos entre uno y otro bando, también está afectando al mundo del deporte. Weismann ya pidió no ir convocado con el equipo para afrontar la situación. Los denunciantes, que han pedido responsabilidades ante un posible delito de odio para "quebrar la convivencia".

"Creemos que existen indicios de que se está cometiendo un delito de odio, tanto por la publicación de ese mensaje como por el contenido de aquellos que el jugador está ayudando a difundir", declaran los denunciantes.