Osasuna prueba sus mejoras ante un Valladolid en racha

El cuadro rojillo ha conseguido reconducir su situación tras unas jornadas convulsas El cuadro blanquivioleta aterriza en El Sadar en su mejor estado de forma

Osasuna tratará de vencer al Real Valladolid recuperando su mejor versión de juego tras unas jornadas en las que los rojillos han conseguido reconducir su mal momento tras la derrota ante el Villarreal con la que el equipo tocó fondo.

Los navarros acumularon cuatro jornadas sin ver los tres puntos hasta que hace una semana el Espanyol se convirtió en la presa elegida por Osasuna para levantarse, firmando una victoria que calmó las aguas del río que da nombre al estadio de El Sadar.

Tras el éxito frente a los pericos, los de Tajonar viajaron a Girona con pies de plomo con la idea de ampliar su racha, algo que no se terminó de dar debido a la rápida reacción de los catalanes al tanto inicial de Kike Barja. El empate final no dejó satisfechos a los visitantes. Ahora, ha afirmado el técnico Jagoba Arrasate, el objetivo es "ser un equipo sólido, que seamos dinámicos y no seamos tan previsibles".

Sobre el rival, Arrasate ha destacado "el dinamismo" que tiene en el campo y que sea "un equipo muy valiente", con "gente en medio campo muy ofensiva". El Valladolid, ha señalado, "va a querer el balón y va a intentar ser protagonista mañana".

Arrasate, quien ha indicado que el once inicial lo tiene "más o menos" claro, ha dicho que el objetivo es mantener el nivel mostrado en la segunda parte contra el Espanyol, pero ha reconocido que "es difícil durante 90 minutos que estés cómodo y el rival incómodo, porque hay mucha igualdad".

Unai García y David García volverán a formar en el eje de la zaga después de que el segundo de ellos cumpliese su partido de sanción. La experiencia y contundencia de ambos son imprescindibles para que el resto del equipo sienta la seguridad necesaria con la que mirar de tú a tú a su oponente desde la primera línea.

La política de rotaciones que ejerció Arrasate en una semana con tres partidos parece que cambiará mañana. Pesos pesados como Chimy Ávila, Budimir, Torró o David García serán titulares.

Torró se ha ejercitado esta semana a medio gas para no cargar su cuerpo, algo que no parece peligrar su presencia. El marroquí Abde salió lesionado de Montilivi y se perderá las tres próximas jornadas cuando parecía que el futbolista cedido por el Barcelona se había hecho con la titularidad de manera merecida.

El apartado de lesiones no termina ahí. Sergio Herrera será baja debido a una sobrecarga en la rodilla izquierda. Esto deriva en una nueva oportunidad para que Aitor Fernández vuelva a mostrar su talento. El portero llegado desde el Levante debutó contra el Espanyol y dejó una brillante imagen con dos paradas salvadoras.

El Real Valladolid viaja a Pamplona "con confianza pero sin relajación", puesto que aunque ha logrado sumar seis puntos en los dos últimos encuentros de liga, la plantilla es consciente de que queda mucho camino por recorrer y que han de dar el cien por cien si quieren sumar en El Sadar.

El propio técnico blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", ha incidido en este aspecto, en no bajar la guardia ante un rival que "tiene un juego sencillo pero difícil de combatir, porque cuenta con muchas alternativas y con un entrenador que ya lleva tiempo y que sabe transmitir a sus jugadores".

En su opinión, no ha visto en su equipo "ningún síntoma de relajación, pero sí es cierto que se afronta este encuentro en un buen momento de forma y con la máxima intención de ganar", ha comentado el entrenador, que cada vez tiene más difícil la elección de su once titular.

El que estará fijo en el conjunto inicial será el portero, Jordi Masip, tal y como ha confirmado "Pacheta", puesto que está demostrando estar a un gran nivel, mientras que podría realizar varios cambios respecto al anterior choque ante la Real, buscando evitar riesgos en jugadores que acumulan más minutos.

Así, aunque Fresneda ya parece recuperado, podría mantener al joven Lucas Rosa en el lateral derecho, mientras que en el izquierdo deberá elegir entre Escudero y Olaza, siendo este último el que menos ha jugado y que, por tanto, si sigue su premisa de rotaciones, tendría opciones de saltar al campo navarro.

En el centro del campo, Roque Mesa volvería a ser titular, junto a Kike Pérez y Monchu, si bien Óscar Plano se ha convertido en una pieza fundamental dentro de los esquemas de juego del Real Valladolid y se hace extraño que quede fuera del equipo.

Como jugadores más adelantados, si mantiene ese dibujo del 1-5-3-2, Weissman y Sergio León serían los referentes ofensivos del cuadro blanquivioleta, ante un Osasuna "con mucha experiencia, muy vertical, que hace de su campo una olla a presión y que es uno de los que más remata a balón parado".

Alineaciones probables

Osasuna: Aitor Fernández; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Torró, Moncayola; Chimy Ávila, Aimar, Moi Gómez; Budimir.

Valladolid: Masip; Joaquín, El Yamiq, Javi Sánchez; Olaza, Kike, Roque Mesa, Monchu; Weissman, Sergio León.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear)

Estadio: El Sadar