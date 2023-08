En busca del gol y la victoria

Los de Bordalás aún no conocen la victoria en esta temporada de LaLiga El cuadro babazorro llega a suelo azulón tras vencer al Sevilla la pasada jornada

Urgido por la falta de gol y también de puntos en LaLiga EA Sports, el Getafe recupera su condición de local para recibir al Alavés en el Coliseum este lunes, en un duelo con pinta de "final" para el cuadro madrileño a pesar de que la competición está aún en sus primeros pasos.

El empate ante el Barcelona, el único botín del conjunto azulón, y la dura derrota sufrida en Girona en la pasada jornada, han precipitado las urgencias en el cuadro de José Bordalás que asume sin paliativos la relevancia del compromiso que califica de "trascendental".

Asume el Getafe que su adversario de la tercera jornada puede ser un rival directo. El Alavés es uno de los recién ascendidos y su objetivo inicial es la permanencia. Igual que el del Getafe que aún confía en la llegada de refuerzos en la última semana de mercado para ampliar un plantel corto de efectivos. Al menos confía el entrenador en no perder futbolistas clave en su proyecto.

Recupera Bordalás a Jaime Mata, expulsado contra el Barcelona y que en Girona cumplió su partido de sanción. No llegan a tiempo todavía jugadores básicos como el uruguayo Mauro Arambarri, el delantero turco Enes Unal, el centrocampista Luis Milla, el central paraguayo Omar Alderete ni Jose Ángel Carmona, lesionados.

El preparador del Getafe asume la necesidad de marcar para dar el salto clasificatorio esperado. "Somos el único equipo de la categoría que no ha marcado y es una señal. Tenemos que recuperar el gol lo antes posible porque para ganar partidos hay que marcar goles; si no es muy complicado. Insistimos para mejorar. El primer partido fue difícil. Se habló mucho más de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo del equipo y quizá eso nos distrajo también a todos en la segunda jornada. Estamos centrados en recuperar eso y el mejor juego y nivel y ganar el partido", apuntó Bordalás que elogió al Alavés.

"Es un equipo al alza, con la flecha hacia arriba que viene de ganar un partido importantísimo. Viene con la moral por las nubes. Es un partido entre dos equipos que quieren conseguir una victoria. Pero jugamos de local y tenemos una gran necesidad, necesitamos conseguir una victoria. No podemos hablar de final pero sí trascendental", recordó el técnico.

Jose Bordalás es consciente de que su plantilla es corta y que son necesarios los refuerzos. Así lo ha hecho saber al presidente. "El cuerpo técnico, en mi caso yo como entrenador, le he trasladado a mi presidente cuáles son las necesidades, puesto que ya la temporada pasada fuimos uno de los equipos que peleamos hasta la última jornada por salvar el campeonato. La mayoría de equipos han tomado nota. Todos se están reforzando y nosotros nos hemos debilitado, han salido muchos jugadores y han llegado muy poquitos. Tenemos posiciones que ellos saben que tenemos que reforzar", reclamó.

Los vitorianos llegan a este duelo cargados de confianza tras el triunfo por 4-3 que consiguieron ante el Sevilla la pasada jornada, que les dio los primeros puntos del curso después de haber empezado con derrota en Cádiz (1-0).

Kike García ha caído de pie en el esquema de Luis García Plaza con dos goles en dos partidos y volverá a ser la referencia de un Alavés que acaba de reforzar ese parcela con la cesión de Samu Omorodion, procedente del Atlético de Madrid.

El delantero irá en la expedición vasca junto a Nahuel Tenaglia, los dos últimos en llegar a la disciplina vitoriana que podrían debutar esta jornada con el Glorioso pero no serán titulares.

La dupla formada por Carlos Benavídez y Ander Guevara dio buenos resultados en el centro del campo del cuadro albiazul, que intentará ganar de nuevo en la cancha azulona en el campeonato liguero desde 1995.

La banda izquierda compuesta por Rubén Duarte y Luis Rioja fue la mejor arma alavesista para hacer daño al Sevilla y ambos futbolista repetirán en este encuentro.

Aunque el Alavés espera refuerzos esta semana, Luis García Plaza cuenta con todos sus hombres disponibles para visitar al Getafe, excepto Giuliano Simeone, lesionado de gravedad en pretemporada.

- Alineaciones probables

Getafe: David Soria; Damián, Duarte, Mitrovic, Gastón; Portu, Maksimovic, Djené, Aleñá; Jaime Mata y Latasa.

Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlar, Duarte; Alkain, Benavídez, Guevara, Guridi, Rioja; Kike García.

Árbitro: Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano

Estadio: Coliséum Alfonso Pérez

Hora: 19.30.