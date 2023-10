Benítez-Bordalás, batalla táctica en Balaídos

El Celta busca ante el Getafe la primera victoria en Balaídos Por su parte, los de Bordalás, pese a las buenas sensaciones, solo han ganado un encuentro de los últimos cinco

El Celta de Vigo, sin victorias en Balaídos e inmerso en la zona de descenso, buscará este domingo un balón de oxígeno ante el Getafe, una exigente prueba para el proyecto que lidera Rafa Benítez. Las pizarras del técnico celeste y de José Bordalás, marcarán el duelo. Se espera una batalla táctica, un partido de entrenadores. Ambos equipos buscan su crecimiento desde el orden defensivo, que impera sobre la creación.

Celta y Getafe se sienten cómodos dando el balón a su rival, y el conjunto madrileño tiene claro que las segundas jugadas y las superioridades numéricas en la medular son fundamentales. Eso es, justo, lo que está destrozando a los celestes en este arranque de curso.

Benítez tiene claro el Celta que quiere construir, pero de momento no lo está consiguiendo. No ha ganado en Balaídos, donde tampoco ha marcado -el único gol que ha celebrado el celtismo ha sido en propia puerta de un jugador del Alavés-; y sigue cometiendo errores infantiles que le cuestan puntos.

El sustituto de Carvalhal apuesta por un fútbol más vertical, de contraataque. Está obsesionado con el rigor táctico y el trabajo colectivo para construir su bloque defensivo. Y ahí es donde echa de menos el centrocampista de músculo que tanto ha demandado.

Fran Beltrán y Lucas de la Torre carecen de ese físico que exige Benítez, que ve fuera del equipo al internacional peruano Renato Tapia, al que la dirección deportiva no consiguió sacar en el pasado mercado de fichajes pese a estar hasta el último día en la rampa de salida.

La necesidad del Celta es su mayor problema. El equipo gallego está obligado a puntuar, pese a que Benítez insiste en pedir tiempo. En el fútbol no existe, y por eso el choque de mañana es una final en octubre. La trascendencia del duelo hará que fuerce a los centrales Joseph Aidoo y Carl Starfelt, pese a que no han podido entrenar con el grupo hasta hoy por unas molestias. Benítez mantendrá la línea de tres centrales, y eso conllevará la caída del once del griego Douvikas para situar de nuevo a Iago Aspas junto a Larsen.

En el Getafe, aunque las sensaciones son buenas, la realidad es que solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros. Y, además, acumula tres seguidos sin ganar después de perder contra la Real Sociedad (4-3) y de empatar frente al Athletic (2-2) y el Villarreal (0-0).

Por eso, los hombres de José Bordalás irán a por los tres puntos en Balaídos ante un equipo que el técnico alicantino considera que debería estar más arriba en la clasificación por los jugadores de calidad que tiene en su plantilla y por su entrenador, Rafa Benítez.

Ese respeto que guarda al Celta, provocará que el Getafe visite al cuadro gallego con mucha cautela y respeto pero con la intención de acabar con su mala racha de resultados. Y, para ello, tendrá disponible a casi toda su plantilla a excepción de los lesionados Luis Milla y Enes Ünal, que afrontan la última etapa de su recuperación y son los únicos jugadores que el club azulón tienen en la enfermería.

De ella sale José Ángel Carmona, aquejado de una lesión muscular que le impidió enfrentarse al Villarreal. Ya está disponible para José Bordalás, que podría disponer del lateral para el choque frente al Celta, ante el que posiblemente aparezcan caras nuevas en el once como la de Carles Aleña o el mismo Carmona, que podría devolver a Djené Dakonam al centro de la defensa para jugar de segundo lateral con Damián Suárez por detrás.

Alineaciones probables:

Celta: Iván Villar; Mingueza, Starfelt, Aidoo, Unai, Ristic; Beltrán, Luca de la Torre, Aspas, Bamba; Larsen.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Djené, Diego Rico; Carmona, Maksimovic, Arambarri, Aleñá; Jaime Mata y Borja Mayoral.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Balaídos.