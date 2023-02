La surrealista llamada de Gerard Romero a Ada Colau para que Ibai presente su fichaje estrella en Barcelona

Ibai Llanos es uno de los referentes del hijo de Colau La alcaldesa ha visto con buenos ojos una posible colaboración

La Kings League nos está dejando momentos increíblemente surrealistas debido al espacio dinámico y desenfadado en el que se mueve. Siempre busca sorprender, animar a la gente a verla por ser un formato joven y, sobre todo, divertir. En este marco, Gerard Romero e Ibai Llanos han protagonizado un momento realmente surrealista en el que Romero ha llamado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Lo ha hecho en un marco claro en el que Ibai quería presentar su nuevo fichaje estrella en la Ciudad Condal. Asegura que este jugador todavía no está "cerrado" pero que podría aparecer muy pronto y que le gustaría darle un recibimiento como se merece.

Dicho y hecho, el presidente del Jijantes FC no ha dudado ni un solo momento y ha llamado a Ada Colau para ver si existía la explicación, algo que no ha desagradado en absoluto a Colau: "Se puede hablar. Si vais a hacer algo bueno también para la promoción de la ciudad. Vuestro trabajo realmente ahora mismo es referente en el mundo y para toda nuestra gente joven, osea que os escucharé con interés"

Gerard Romero y Ibai hablando con Ada Colau, yo vivo en una simulación.



pic.twitter.com/zJD6LjbDrb