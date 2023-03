Kings League: Estas son todas las actuaciones musicales de la Final Four

El Spotify Camp Nou acogerá la final de la Kings League Grandes artistas internacionales participarán en el evento

El próximo domingo 26 de marzo se celebrará la final four de la Kings League en el Spotify Camp Nou. Si has seguido la competición, sabrás que se ofrecerá un espectáculo a las alturas de las expectativas. Y no solo hablamos del ámbito deportivo, sino que la liga ha preparado un evento para que los que estén en el estadio o desde casa recuerden para toda la vida.

En el chup chup de ayer se realizó programa especial para anunciar el programa, en el que además de los horarios del evento, se anunciaron las actuaciones musicales que se realizarán antes y después de los enfrentamientos.

Las primeras actuaciones confirmadas fueron las batallas de gallos de Chuty, Gazir, Bnet y Skone, los cuatro mejores freestylers de España y entre los mejores de la historia. Cada gallo representará uno de los equipos clasificados de la final four y se enfrentarán en semifinales y final. La segunda actuación confirmada fue la de la artista argentina Lali, que acompañará a su compatriota Tiago PZK, tercera y última actuación estelar de la noche.