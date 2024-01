Kings League: Todos los goles y highlights de la primera jornada

Comienza una nueva temporada de la Kings League con muchas novedades. La competición regresa con nuevas normas, cartas renovadas, el cambio de 'look' del Cupra Arena, un nuevo balón y el Mundial en el horizonte. La primera jornada del nuevo split de la Kings League regresa con los siguientes enfrentamientos: Ultimate Móstoles VS Rayo de Barcelona, El Barrio - Jijantes FC, Kunisports - xBuyer Team, Aniquiladores - Los Troncos FC, 1K VS PIO FC, Porcinos FC VS Saiyans