El iPhone SE 4 habría sido cancelado según este famoso insider

El iPhone SE 4 iba a vender por debajo de lo esperado Por eso se han decidido a cancelarlo

Puede que 2024 nos deje huérfanos de un modelo muy querido para Apple, el iPhone SE 4. Así, de acuerdo con Ming-Chi Kuo, habría cancelado sus planes de llevarlo a cabo debido a la situación económica que atraviesa la compañía. Los teléfonos de la gama baja de Apple no es que estén vendiendo a las mil maravillas, lo que ha generado que dentro de la compañía prefieran prescindir de este interesante teléfono.

No es ninguna sorpresa, ya que tras el lanzamiento del iPhone SE 3, Apple redujo el número de iPhone que tenía pensado producir de acuerdo con TheVerge. De esta manera, aunque no se sabe cuanto ha podido vender este teléfono, está claro que Apple no estaría interesada en invertir dinero ahora mismo en un producto que no parece que vaya a terminar de encajar. Sobre todo si tenemos en cuenta la gigantesca crisis que atraviesa el sector.

El iPhone SE tampoco cuenta con unos seguidores muy fieles ya que tiene una ventana de lanzamientos un tanto irregular, lo que causa que los usuarios se pasen a otros teléfonos móviles ya que estos se quedan obsoletos antes de que vea la luz el siguiente. Más aun si tenemos en cuenta que son teléfonos que tienen un aspecto retro.