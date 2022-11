El futuro iPhone 15 Pro podría prescindir de los botones físicos de bloqueo y volumen

Los iPhone 15 Pro no serían tan innovadores como los actuales El experto en la cadena de suministro de Apple, Ming-Chi Kuo así lo asegura

El futuro iPhone 15 Pro podrían sustituir los botones físicos de volumen y encendido botones sólidos y con feedback háptico. Es decir, serán botones que no reaccionarán físicamente a nosotros como los actuales, sino que siempre estarán fijos pero reaccionarán igual. Al menos eso asegura el analista chino Min-Chi Kuo y recoge Engadget. Se convertiría en algo muy similar a los trackpad actuales de los MacBook.

Para ello será necesario insertar más "motores hápticos" dentro del teléfono para que reaccione como es debido a nuestras órdenes. De esta manera, habría que insertarlos en la zona izquierda y derecha del terminal, algo que explica Kuo en un hilo de Twitter.

"Debido a este cambio de diseño, los motores hápticos cambiarán a tres", explicaba Ming-Chi Kuo. Un cambio que podría llegar también a los Apple Watch para aumentar su resistencia al agua, pero parece que la situación no es especialmente sencilla porque finalmente no lo llevaron a cabo.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.