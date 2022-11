Un avión con al menos 50 pasajeros se estrella en el lago Victoria

El aparato, que viajaba desde la capital comercial de Tanzania, Dar es Salam, se habría estrellado por las fuertes lluvias y los fuertes vientos poco antes de intentar aterrizar en Bukoba

Un avión de la aerolínea tanzana Precision Air se ha estrellado en el lago Victoria, en la región de Kagera, en el noroeste del país, con 50 personas a bordo sin que de momento se tenga constancia de víctimas mortales.

El aparato, que viajaba desde la capital comercial tanzana, Dar es Salam, a Bukoba vía Mwanza se habría estrellado en el lago poco antes de intentar el aterrizaje en el aeropuerto de Bukoba, según las primeras informaciones de las fuerzas de seguridad, debido a las fuertes lluvias y los fuertes vientos.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



