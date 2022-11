Jon Rahm y Justin Thomas se unen a la nueva Team Golf League

La TGL es una innovadora liga de golf, en colaboración con el PGA Tour, que fusiona tecnología avanzada y acción en directo en horario de máxima audiencia

Los organizadores de la nueva Team Golf League (TGL), creada en colaboración con el PGA Tour y que comenzará a disputarse en 2024, han anunciado este lunes le incorporación a la iniciativa del español Jon Rahm y el estadounidense Justin Thomas.

La TGL es una innovadora liga de golf, en colaboración con el PGA Tour, que fusiona tecnología avanzada y acción en directo en horario de máxima audiencia.

Se pondrá en marcha desde enero de 2024 con seis equipos, cada uno de ellos formado por tres jugadores del PGA Tour. El estadounidense Tiger Woods y el norirlandés Rory McIlroy fueron los dos primeros golfistas que se comprometieron a competir. Este lunes lo hicieron Jon Rahm y Justin Thomas.

"Estoy emocionado de unirme a Tiger Woods, Rory McIlroy y Justin Thomas en la TGL. En cuanto me enteré de la liga me apunté. Será estupendo formar parte de algo que combina mi interés por la tecnología con la oportunidad de presentar el golf a un público global más amplio", escribe el propio Rahm en las redes sociales.

I’m excited to join @TigerWoods, @McIlroyRory, and @JustinThomas34 in @TGL. As soon as I learned about the league, I was in! It will be great being a part of something that combines my interest in tech with the opportunity to introduce golf to a broader global audience. https://t.co/yzzwlusr9M